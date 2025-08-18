Юндола се превърна в сметище след традиционния събор

Снимки: Атанас Търпанов

Юндола се превърната в гигантско сметище сред традиционния събор, който се проведе вчера на една от поляните в местността. Красивото кътче между Родопите и Рила бе покрито от безброй пластмасови отпадъци, оставени „добросъвестно“ от хората, дошли на събитието да хапнат, да пийнат… и да си изхвърлят боклуците директно на тревата.

Възмутителната гледка е документирал Атанас Търпанов, който публикува снимки и коментар във Фейсбук.

„Вчера бях на събора в Юндола. След като всичко свърши с народни борби на поляните из Юндола остана зверска свинщина от еднократна пластмаса. Предполагам, че Община Велинград ще осигурят необходимото почистване на района, но си мисля, как може на хората да не им пука какво правят и какво оставят след себе си. Отиваш на събор, наяждаш се, гледаш борбите и накрая си тръгваш оставяйки мизерия след себе си.

Тук идва и отговорността на община и организатори или да кажа тяхното късогледство и липса на визия и цел. Нямаше допълнителни кофи за боклук, нямаше кофи за разделно събиране. В района има чешми- можеше да комуникират с хората да си носят, бутилки, чаши, които да си ползват да се намалят пластмасовите бутилки. За всички търговци, продаващи храна на събора, можеше да се изисква да ползват хартиени тарелки и дървени прибори. Това в комбинация с липсата на кофи и адекватно събиране на момента, както и никакво желание да се организира по-добре води до този резултат. Сега ни остава единствено да се надяваме, че следващото такова събитие ще е по-чисто“, пише в социалната мрежа Атанас Търпанов.