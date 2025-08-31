Три големи несбъднати сгради на Пловдив

Съд, община и казино: От амбициозни чертежи до забравени спомени – Lost in Plovdiv с поглед към архитектурните идеи, които историята не позволи да оживеят

Пловдив е град с богата архитектурна история, но тя крие не само запазени шедьоври и разрушени паметници. Има и една по-малко позната страна – онези сгради, които никога не успяха да се издигнат. Между амбициозни чертежи и смели идеи, три големи проекта останаха само обещания: градско казино, внушителна съдебна палата и достоен общински дом.

Само преди седмица ви припомнихме някои разрушени архитектурни обекта, за които днес едва ли някой си спомня, а сега пък разкриваме какво не успя да се случи на пловдивската архитектурна арена:

Градското казино

Преди години градските казина са представлявали повече културни и развлекателни центрове, отколкото това, което имаме днес като представа за тях. В казината са се провеждали срещи, изложби, сказки (нещо, като открити образователни лекции) и всякакви други културни събития. Макар, че в Пловдив е имало много места, в които са се случвали такива неща – от средата на 30-те и известният Дом на изкуствата и печата – то конкретно „казино“ не сме имали.

Постъпки в тази насока обаче не са липсвали. Покрай много обсъждани места, Цар Симеоновата градина се оказва най-подходящото и към края на 30-те е отделен парцел в близост до езерото. Във вестници от периода дори откриваме обяви, рекламиращи бъдеща апартаментна сграда, в която се съобщава, че ще е до „Градското казино“ – което все още не е било построено, но явно всички са били сигурни в неговото бъдеще. Всъщност нито казиното, нито интересната кооперация, проектирана от арх. Светослав Грозев (на снимката горе – която е трябвало да се намира приблизително на мястото на днешния Младежки дом) не виждат бял свят.

Съдебна палата

Дългогодишни са опитите да се изгради и сграда за Съдебна палата в Пловдив. Особено активно в тази посока се работи по времето на Божидар Здравков. Една от идеите, които почти се изпълняват, би лишила града от едно от големите му богатства – Градската градина (която сега наричаме „Дондукова“). Първата пловдивска градина – затова наричана дълги години „градска“ е оформена още след Освобождението и е гордост за пловдивчани. Така, когато се появява идеята тя да бъде разделена на парцели и разпродадена за покриване на дългове, а в един от тях да се изгради Съдебна палата, обществената реакция е сериозна. Идеята се обсъжда сериозно на национално ниво, но така и не се стига до крайно решение. Днешната сграда на Съдебната палата е оригинално построена за Търговско-промишлена палата с инвестиции на едноименната организация на пловдивските индустриалци. Тя се превръща в сграда на Темида по времето на социализма.

Общинският дом

В Пловдив Общинският дом остава проблемна тема дълги години…

Цялата информация вижте ТУК.