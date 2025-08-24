Пловдивският Ротаракт клуб с престижна награда

Ротаракт клуб Пловдив – Филипопол, спонсориран от Ротари клуб Пловдив – Филипопол, беше отличен с престижната международна награда Rotaract Club Excellence Award 2024–2025, присъждана от Rotary International. Отличието се връчва на клубове, които създават вдъхновяваща и позитивна среда за своите членове и чрез своите инициативи ясно отразяват ценностите на Ротари.

През изминалата ротарианска година членовете на Ротаракт клуб Пловдив – Филипопол реализираха редица значими проекти и инициативи в полза на обществото, участваха активно в дистриктни и международни събития, изградиха трайни партньорства с клубове на Ротари и Интеракт, както и с местни граждански и образователни организации. Клубът привлече и нови членове с доказан лидерски потенциал.

Признанието е особено значимо, тъй като това е първата година, в която ротаракт клубовете имаха възможност да въведат своите годишни цели в платформата Rotary Club Central и да отчетат тяхното изпълнение. Ротаракт клуб Пловдив – Филипопол успешно изпълни всички поставени цели и заслужено получи това високо отличие.

Сертификатът за наградата е подписан от президента на Rotary International, г-жа Stephanie A. Urchick, и от председателя на Фондация Ротари, г-н Mark Daniel Maloney.

Клубът е един от само два в България, удостоени с тази награда за 2024–2025 г. Другият отличен клуб е Ротаракт клуб Дупница.

Само няколко месеца по-рано същата награда беше присъдена и на Интеракт клуб Пловдив – Филипопол. Това е поредно признание за младежките структури към Ротари клуб Пловдив – Филипопол и доказателство за приемствеността и отдадеността на младите лидери в служба на обществото.