Спортен турнир в Пловдив в подкрепа на 11-годишния Дарко

Пловдив отново ще стане сцена на силна младежка инициатива с кауза. На 2 и 3 май 2026 г. игрищата на Младежкия център на Гребната база ще бъдат домакин на благотворителния спортен турнир под надслов „Лято идва – раздвижи се!“, организиран от Пловдивския ученически парламент и сдружение „Съединението прави силата“ – Пловдив. Техни партньори са Младежки център – Пловдив, Maina Town и Lidl.

Събитието съчетава активен начин на живот и социална ангажираност, като всички събрани средства ще бъдат насочени към лечението на 11-годишния Дариан Сидеров – дете, което се бори с рядко генетично заболяване. В рамките на двудневния турнир участниците ще могат да премерят сили в пет различни дисциплини: футбол, баскетбол, тенис на маса, шахмат и тенис на корт. Участие в състезанията могат да вземат ученици и студенти на възраст от 15 до 29 години, а организаторите канят и широка публика да подкрепи каузата от трибуните.

Линк за записване: https://forms.gle/qXW6FELBe3yyLgDb6

Дарко е диагностициран с рядко генетично заболяване CACNA1A, което води до тежки епилептични пристъпи и забавено развитие. Надеждата за подобрение идва от специализирана терапия в чужбина, но необходимата сума от 25 000 евро е непосилна за семейството. Именно затова организаторите превръщат спорта в инструмент за добрина – всяка регистрация, дарение и подкрепа ще помогнат на детето да получи шанс за по-пълноценен живот.

Пловдивският ученически парламент е активна младежка структура, която обединява ученици от различни училища в града и реализира инициативи в сферата на образованието, доброволчеството и личностното развитие. В партньорство с други организации те често организират събития с обществена значимост и кампании в полза на учениците и местната общност. Техен съмишленик е сдружение „Съединението прави силата“ – Пловдив – младежка неправителствена организация със седалище в Пловдив, работеща в обществена полза. Основната ѝ мисия е да обединява младите хора около каузи, свързани с доброволчество, благотворителност и гражданска активност. Организацията е създадена от ученици, които вярват, че чрез общи усилия могат да постигнат реална промяна в обществото.

„Лято идва – раздвижи се!“ не е просто спортно събитие – това е пример как младите хора в Пловдив могат да бъдат двигател на доброто. Чрез енергията на спорта и силата на общността те показват, че съпричастността има реално значение. Всеки е добре дошъл да се включи – като участник (ученик или студент), зрител, дарител или доброволец – и да стане част от една кауза, която дава надежда.