Удължиха срока за уъркшопите на Plovdiv Jazz Fest

Plovdiv Jazz Fest пораства с още едно издание и вече ще се провежда три пъти годишно. Между 21 и 25 март градът ще посрещне първата пролетна версия на фестивала, която ще събере световни джаз звезди, безплатни концерти и специални уъркшопи за млади музиканти.

Организаторите удължиха срока за кандидатстване за майсторските класове до 3 март 2026 г. В тях могат да се включат музиканти над 18 години, като участието е без такса. Подборът ще бъде направен от специално жури след попълване на формуляр.

Среща на поколения и сцени извън обичайното

Пролетното издание ще извади джаза от традиционните клубни пространства и ще го разположи на нетипични сцени. Част от концертите ще се проведат в Епископската базилика на Филипопол и в залата на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“, а клубната атмосфера ще бъде запазена в Bee Bop Café.

Достъпът до концертите в базиликата и в АМТИИ ще бъде безплатен, но с предварително резервирани билети. Хора без билети ще се допускат само при наличие на свободни места.

Световни имена и български виртуози

Сред специалните гости са вокалистката Gretchen Parlato, двукратният носител на „Грами“ Taylor Eigsti, китарните легенди Mike Stern и Leni Stern, както и белгийският вокалист David Linx.

Българското участие е силно представено с контрабасиста Петър Славов, барабаниста Христо Йоцов, пианиста Мирослав Турийски, Стоян Янкулов-Стунджи, саксофониста Владимир Кърпаров, както и формациите Академичен джаз бенд и Октет Пловдив.

Фестивалът ще предложи и специални съвместни проекти – Майк и Лени Стърн ще излязат на сцена заедно с Петър Славов, Стоян Янкулов-Стунджи и Владимир Кърпаров. Давид Линкс ще свири с „Акустична версия“, а Гретчен Парлато и Тейлър Ейгсти ще бъдат акцент във втория фестивален ден.

Plovdiv Jazz Day – джаз в целия град

Финалът на фестивала – 25 март – ще бъде посветен на инициативата Plovdiv Jazz Day. Ресторанти, клубове, кафенета, хотели, магазини и дори градският транспорт ще бъдат поканени да звучат в ритъма на джаза. По централните улици ще дефилира подвижна платформа с брас бенда на тромбониста Вили Стоянов в стила на нюорлеанските шествия.

Plovdiv Jazz Fest / Spring Edition се организира от Blue M, с визуална идентичност на Punkt Studio, и се реализира с подкрепата на Община Пловдив, Национален фонд „Култура“ и партньорски организации.

Очаква се билетите за събитията да бъдат пуснати в продажба съвсем скоро.