Фалшиви сигнали затрудняват екипите на ОП „Градини и паркове“

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:42ч, сряда, 8 октомври, 2025
Екипите на общинското  предприятие „Градини и паркове“ работят активно по сигнали за паднали клони и дървета и отстраняват последиците от неблагоприятните метеорологични условия през последните дни.

От там алармират обаче, че фалшиви сигнали затрудняват работата на служителите.

„Подаването на невярна информация относно инциденти с паднали клони и дървета затруднява работата на служителите и води до неоснователно разходване на ресурси, които могат да бъдат насочени към реални случаи, изискващи спешна намеса“, коментира директорът Радина Андреева. 

Екипите на ОП „Градини и паркове“ остават в готовност за бърза реакция при реални сигнали и продължават своята работа по обезопасяване на терени в града.

