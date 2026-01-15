Какво се случва с дупките от коледните арки на Главната в Пловдив?

Коледният дух победи. По един или друг начин. Коледата мина типчно по пловдивски със светлини, глъчка…, тъмни ъгълчета под гирляндите и големи въпросителни.

Общината не получи официално и стотинка от Коледния базар до Централна поща. Най-големият в историята, а Прокуратурата има още законоустановено време да се произнесе по казуса.

Дойде моментът за запълване на дупките в истинския смисъл на думата. Тези от подредените по пешеходната зона светещи арки, които бяха монтирани директно върху настилката с крепежни елементи, за да донесът Украса за месец – грозно завинаги. Под тепето ви показа увредената паважна настилка, която лъсна само ден след статията ни, когато Шофьор на „Чистота“ блъсна коледната украса на Главната.

Последва назначена проверка от Пловдивския общински инспекторат и дълго време инспекторите очакваха изисканите документи по отношение на това кой е разписал схемата за разполагане на арките. До днес нямаме отговар на този въпрос, но пък репортеската ни проверка показа, че дупките са запълнени. Вижте как в следващата галерия.

Запълнени дупки от коледните арки на Главната в Пловдив

Прави впечатление, че от страната на тъмната настилка запълващата смес прилича на цимент, а от страната на червената наподобява фугираща смес за плочки, коментираха минувачите по Главната. Опитът за ремонт не изглежда добре засега, тъй като е още твърде пресен, но с преминаването на хиляди хора по настилката цветовете ще се уеднаквят, коментират пловдивчани по ларгото.

Репортерът ни се свърза с директора на общинския инспекторат инж. Пламен Спасов, който съобщи, че в сряда служители на ПОИ са били на място, за да извършат проверка за качеството на ремонта и очаква доклада им.

В същото време в редакцията ни бяха изпратени няколко сигнала за състоянието на площад „Централен“ след премахването на дървените къщички от базара „Коледа в Пловдив“.

„Кога и как ще се почисти около пощата, мазнините от кебапчийницата за Нова година? Пловдив е топ туристическа дестинация, дългосрочно посещавана от туристи. Трябва да се носи отговорност, ако има нанесени щети след фриволни решения. Разполагаме ли с техника и технология, така че да не остане нито едно мазно петно?“ – питат пловдивчани.

Коледният дух си тръгна, но ще останат ли белезите?

Под тепето ще проследи.