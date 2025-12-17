Фейк монах от Бачковския манастир лекува диабет с билки

Бачковският манастир се оказа неволен участник в поредната интернет измама. В мрежата се разпростанява публикация за „монах Николай“, който уж лекувал успешно диабет с билки и бил част от светата обител. Истината обаче е съвсем друга – монах с това име никога не е служил в манастира.

Йеромонах Паисий разказва пред БНТ, че е научил за схемата от вярващи, дошли лично в обителта, за да потърсят „лечителя“.

„Уверявам ви – в нашия манастир такъв човек не живее, дори монах с подобно име няма, а пък и игумен, както е написано в публикацията, не е имало от над 100 години. Добре се различава, че тези снимки са направени с изкуствен интелект“, коментира той.

Въпреки предупрежденията десетки хора се подлъгват и идват на място, надявайки се на чудо. Йеромонах Паисий уверява, че посещението им в църквата не е напразно: „С поклонение пред Светата икона на Света Богородица и пред мощите на Свети патриарх Евтимий, те ще получат изцерение, удовлетворение на молбата си и духовна подкрепа.“

Вярващи споделят, че са потресени от опита на измамниците да използват църквата за свои цели:

„Личният морал на хората трябва да е на по-високо ниво, не трябва да са толкова доверчиви.“

„Изкуственият интелект вече ни заобикаля отвсякъде. Трябва да се внимава.“

„В случай като този със захарния диабет, хората, вече болни, вярват на всичко, а това се използва.“

От Бачковския манастир подчертават, че не са подавали сигнал в полицията, но призовават всички да бъдат бдителни и да не се доверяват на подобни публикации, особено когато използват религиозни символи, за да изглеждат достоверни.