Фейк монах от Бачковския манастир лекува диабет с билки
Бачковският манастир се оказа неволен участник в поредната интернет измама. В мрежата се разпростанява публикация за „монах Николай“, който уж лекувал успешно диабет с билки и бил част от светата обител. Истината обаче е съвсем друга – монах с това име никога не е служил в манастира.
Йеромонах Паисий разказва пред БНТ, че е научил за схемата от вярващи, дошли лично в обителта, за да потърсят „лечителя“.
„Уверявам ви – в нашия манастир такъв човек не живее, дори монах с подобно име няма, а пък и игумен, както е написано в публикацията, не е имало от над 100 години. Добре се различава, че тези снимки са направени с изкуствен интелект“, коментира той.
Въпреки предупрежденията десетки хора се подлъгват и идват на място, надявайки се на чудо. Йеромонах Паисий уверява, че посещението им в църквата не е напразно: „С поклонение пред Светата икона на Света Богородица и пред мощите на Свети патриарх Евтимий, те ще получат изцерение, удовлетворение на молбата си и духовна подкрепа.“
Вярващи споделят, че са потресени от опита на измамниците да използват църквата за свои цели:
- „Личният морал на хората трябва да е на по-високо ниво, не трябва да са толкова доверчиви.“
- „Изкуственият интелект вече ни заобикаля отвсякъде. Трябва да се внимава.“
- „В случай като този със захарния диабет, хората, вече болни, вярват на всичко, а това се използва.“
От Бачковския манастир подчертават, че не са подавали сигнал в полицията, но призовават всички да бъдат бдителни и да не се доверяват на подобни публикации, особено когато използват религиозни символи, за да изглеждат достоверни.