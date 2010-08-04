Актуално
Стопаджийки обраха наивник
Две стопаджийки обраха доверчив шофьор. 65-годишният добряк качил девойките близо до Боянци и ги откарал до завод Химик край Асеновград. Наивникът не се усъмнил в пасажерките си и не се усетил, че докато им върши услуга, те го тарашат. Претърсили джобовете на връхната му дреха, хвърлена небрежно на задната седалка. Чак като се прибрал асеновградчанинът установил, че е с 325 лева назад. А сръчните моми са се почерпили стабилно за здравето на тимуровеца.
284 коментари
п»їJust now, I stumbled upon a great page concerning Indian Pharmacy exports. It explains how to save money on prescriptions. If anyone wants Trusted Indian sources, check this out: п»їhttps://kisawyer.us.com/# cheapest online pharmacy india. Cheers.
п»їLately, I discovered a great page regarding buying affordable antibiotics. It details CDSCO regulations on prescriptions. If you are looking for reliable shipping to USA, read this: п»їkisawyer.us.com. Might be useful.
FYI, an important overview on Mexican Pharmacy safety. It explains quality control for antibiotics. You can read it here: п»їfollow.
п»їLately, I found a useful resource about generic pills availability. It covers the safety protocols for generic meds. If anyone wants reliable shipping to USA, read this: п»їpolkcity.us.com. Might be useful.