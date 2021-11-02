Спасителките на мебели

Димана и Ева, създателките на ателие за реставриране на стари мебели: Ние сме едно его в две ДиванЕ-та
Нашата цел не е да реставрираме мебелите във вида, в който са били, а да ги надградим, за да живеят адекватно в съвремието. Работата по мебелите е изключително тежък физически труд, който полагаме лично и единствено. Ние не се плашим от работата. Плашим се единствено когато компресорът в работилницата ни се включи
Архитект и маникюрист. Пънк в кръвта и Баския в ДНК-то. Две напълно различни дами бяха събрани от една идея. От мечта, която се превърна в сладка занаятчийска манифактура за Димана Бикова и Ева Стойчева. Първата е част от новата вълна в пловдивската архитектура. Втората- една от създателките на култовия клуб „Баския”, който вече не съществува, но спомените за него остават. Те създадоха свое ателие за реставрация на стари ценни мебели. Кръстиха го ДиванЕ, а тази събота е първото представяне на „възродените” от тях мебелни ценности. Всяка от двете млади дама слага собствения си почерк върху „спасената” мебел, която превръщат не просто в различно домашно обзавеждане, а в ценителска вещ за пълнене на естетическите възприятия.
„ ДиванЕ е мисия – ние сме спасителен отряд на мебелни ценности.
ДиванЕ е гледна точка – ние вдъхваме живот на старите мебели в нов стил и с авторски дизайн.
ДиванЕ е колекция – от индивидуални мебелни творби с неповторимо и напълно оригинално ново лице.”. Това пишат Димана и Ева за начинанието си, което тази събота ще представят на публиката. Вижте къде тук
Какво събра една пънкарка по рождение архитектка и влюбена в Баския маникюристка в дуета ДиванЕ?
Димана: Суетата! (смее се)
Ева: И лудостта (и тя се смее)
Димана: Идеята се роди съвсем спонтанно в салона на Ева (аз съм неин клиент), когато изплува на повърхността страстта към мебелния дизайн и смелостта да опитаме. Двете сме силни в крайно различни неща и това някак създава баланс. А и лесно разпределяне на работата.
Хоби, бизнес начинание или занаят е за вас реставрацията на стари мебели?
Димана: Всъщност и трите. И двете с Ева имаме слабост към мебелите и дизайна, а в началото и двете имахме еднакво ниво знания за реставрацията – нула. Беше плюс за нас да се учим заедно и да се допълваме.
Ева: За мен дълго време беше само хоби, но през последните няколко месеца все повече го усещам като бизнес начинание, защото трудът ни има реален завършен резултат и сме много доволни и горди от постигнатото.
Ръцете или фантазията са по- важни в това, което правите заедно?
Ева: Аз мисля, че и двете неща вървят ръка за ръка, защото каквато и фантазия да имаш, ако нямаш сръчността да я реализираш, резултатът няма да отговаря на фантазията. Обратното също важи.
Димана: За мен лично това, което ни отличава от хората, които имат идеи и ентусиазъм да реставрират, е в голяма степен в ръцете. Работата по мебелите е изключително тежък физически труд, който аз и Ева полагаме лично и единствено. Ние не се плашим от работата. Плашим се единствено когато компресорът в работилницата ни се включи (смее се).
Как намирате мебелите и кой мебел е ценен за вас?
Димана: В повечето случаи те ни намират. Голяма част от мебелите, които сме събрали, са от мои обекти, за които ми е възложен проект. Клиентите ми често имат мебели, от които искат да се освободят, но не знаят как, а и не искат да ги изхвърлят. Тук идва ДиванЕ и ги спасява. Допускам, че след изложбата ни доста от тези клиенти може да разпознаят бившия си диван и да поискат да си го откупят обратно (смее се).
Ева: Пилотният ни проект ни чакаше на боклука, от където го спасихме. И сега се шегуваме, че той ще краси витрината на шоурума ни в Париж например.
С какви материали ги реставрирате?
Ева: През тази година и половина, в която събирахме информация, допитвахме се до професионалисти, които се занимават с мебели, натрупвахме знания от различни онлайн курсове и преподавателка, която ни обучаваше лично да тапицираме, разбрахме кои са материалите и препаратите, които са за професионална употреба и разбрахме кои са всички магазини за бояджийски материали в радиус от 30км, знаем поне 5 склада за тапицерия и честичко пътуваме до промишлените зони.
Димана: Използваме професионални тапицерски материали, бои, механизация, препарати. Притежаваме машини за обработка на дърво, текстил… Абе, подготвени сме.
Колко време отнема реставрацията на едно кресло например?
Ева: Тъй като това не е основно занимание и за двете ни, всяко нещо изисква технологично време за обработка, затова нещата се случват по-бавно, отколкото ни се иска.
Димана: Всъщност се случват все по-бързо, защото в първата година трупахме знания, което отнема време, правихме повече опити, докато постигнем желан резултат. От половин година насам губим по-малко време в мислене и проби, защото знаем точно как да подходим към всеки вид мебел – материал, детайл или елемент. Не ти отговорихме директно, но времето е относително, защото има например кресла, на които запазваме единствено носещата конструкция и изработваме изцяло нов пълнеж, преди да го тапицираме.
Как решавате какво да направите с един изтърбушен диван например? Как решавате как да изглеждат след реставрацията вашите мебели?
Ева: Доколкото предишният въпрос отговаря на работата с ръцете, ето тук идва моментът с фантазията. Решаваме да го направим маса! (смее се)
Димана: Двете с Ева имаме идентична визия и вкус към дизайна. Досега никога не сме имали разногласие за визията на някоя мебел. Това се дължи и на факта, че си имаме естетическо доверие една в друга, а и нито една от нас няма необходимост да се наложи над другата. Ние сме едно его в две ДиванЕ-та (смее се).
Каква е целта на проекта ДиванЕ и докъде може да се развие той?
Ева: Целта на ДиванЕ е да разчупи стереотипите за реставриране на мебели.
Димана: Нашата цел не е да реставрираме мебелите във вида, в който са били, а да ги надградим, за да живеят адекватно в съвремието. Така нареченият „up-cycle“ – запазване с надграждане. (Ева не обича да използваме чуждици). (смее се).
А докъде може да се развие той – …Some day in a galaxy far, far away…“
53 коментари
Herkese selam, Vaycasino kullan?c?lar? ad?na onemli bir duyuru paylas?yorum. Bildiginiz gibi platform giris linkini tekrar guncelledi. Erisim sorunu varsa endise etmeyin. Yeni siteye erisim adresi art?k asag?dad?r: Vay Casino Apk Bu link ile vpn kullanmadan hesab?n?za erisebilirsiniz. Lisansl? bahis keyfi surdurmek icin Vaycasino dogru adres. Tum forum uyelerine bol sans dilerim.
Arkadaşlar selam, Vay Casino oyuncuları için kısa bir bilgilendirme paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi Vaycasino giriş linkini yine değiştirdi. Erişim hatası yaşıyorsanız panik yapmayın. Son siteye erişim linki şu an aşağıdadır: Vaycasino Sorunsuz Giriş Paylaştığım bağlantı ile direkt siteye girebilirsiniz. Lisanslı bahis keyfi sürdürmek için Vay Casino doğru adres. Tüm forum üyelerine bol kazançlar temenni ederim.
Grandpasha giriş adresi arıyorsanız işte burada. Hızlı giriş yapmak için tıkla https://grandpashabet.in.net/# Yüksek oranlar burada.