Показват най-добрите фотографии от МФС Пловдив 2026

Площад „Римски стадион“ в гр. Пловдив ще домакинства от 15 август до 7 септември 2026 г. на изложбата на открито от 13-ото издание на Международния фото салон Пловдив 2026 (МФС Пловдив). В експозицията ще бъдат представени над 140 от най-добрите фотографии в тазгодишното издание.

Официалното откриване на изложбата и тържествената церемония по награждаването ще се състоят на 15 август 2026 г. от 18:00 ч. на пл. „Римски стадион“.

13-ият МФС Пловдив се провежда под патронажа на Международната федерация за фотографско изкуство (FIAP), Гръцкото фотографско общество (HPS), Национално сдружение фотографска академия „Янка Кьосева“ (НСФА) и с традиционната подкрепа на Община Пловдив.

„Благодарим от сърце за подкрепата на Община Пловдив, която е #Заедно с нас през всички тези години. Благодарение на това сътрудничество и устойчива подкрепа, Пловдив продължава да бъде ключова точка на световната фотографска карта“, споделиха организаторите.

Статистика и журиране

Петчленно международно жури разгледа и оцени представените творби в периода от 26 май до 6 юни 2026 г. Съставът включваше:

Председател: Бронуен Кейси (Bronwen Casey), EFIAP/p, HonEFIAP/р (Австралия);

Бронуен Кейси (Bronwen Casey), EFIAP/p, HonEFIAP/р (Австралия); Членове: Йоанис Ликурис (Ioannis Lykouris), EFIAP/p, MFIAP, HonEFIAP (Гърция) и Микеле Мачинаи (Michele Macinai), EFIAP/p, ESFIAP (Италия); Димитрина Андреева, EFIAP и Христо Димитров, AFIAP (България);

Йоанис Ликурис (Ioannis Lykouris), EFIAP/p, MFIAP, HonEFIAP (Гърция) и Микеле Мачинаи (Michele Macinai), EFIAP/p, ESFIAP (Италия); Димитрина Андреева, EFIAP и Христо Димитров, AFIAP (България); Резервен член: Димо Христев, EFIAP/s (България).

Журито разгледа общо 4424 фотографии от 289 участници от 41 държави в 6-те раздела на салона. До финалната селекция бяха допуснати 1188 фотографии на 239 участници от 38 държави, сред които 78 български автори с 235 творби.

Особено силен бе интересът от страна на български и чуждестранни фотографски групи, клубове и млади автори (16–25 г.). В младежкото предизвикателство се включиха участници от 8 държави, а във финалната селекция попаднаха 40 фотографии на 15 младежи от 6 страни, като 5 от тях (от България, Словения, Китай и ЮАР) бяха отличени с индивидуални награди.

Награди и отличия

Богатият награден фонд от 186 индивидуални и 15 статистически награди отличи творбите на общо 108 автора от 28 държави.

Големите победители в МФС Пловдив 2026:

Най-добър автор в салона (Специална светлосиня значка на FIAP): Абхишек Басак (Abhishek Basak), MFIP, EFIAP от Индия.

Абхишек Басак (Abhishek Basak), MFIP, EFIAP от Индия. Плакет „Най-добре представил се чуждестранен автор“: Йозеф Хинтерлайтнер (Josef Hinterleitner), EFIAP, PSA Diamond Galaxy II от Австрия.

Йозеф Хинтерлайтнер (Josef Hinterleitner), EFIAP, PSA Diamond Galaxy II от Австрия. Плакет „Най-добре представил се български автор“ и Плакет „Най-добър травъл фотограф и разказвач“ (от Travel Tales Award, Италия): Радослав Свирецов, EFIAP.

Радослав Свирецов, EFIAP. Плакет „Най-добре представил се пловдивски автор“: Андрей Трифонов.

Андрей Трифонов. Плакет „Най-добре представил се фотоклуб“: India International Group (Индия).

India International Group (Индия). Почетна диплома на Община Пловдив: фотограф-художник Димитър Ерменков, AFIAP.

Организаторите изказват благодарност и към всички останали партньори, предоставили награди: „ДАН Травел“ ЕООД, Фондация „Пловдив 2019“, Комитет „Родолюбие“, „ПС Клиник“, Фондация „ВиАрт“, PhotoCafe и Travel Tales Award (Италия).

Българските автори и тази година се представиха изключително достойно, а отлично представяне отбелязаха и българските групи – членове на НСФА, Фотографска задруга Пловдив, Фото Клуб Севлиево и Сдружение „Фото Художници“ – Плевен. Общо 33 родни фототворци спечелиха 47 награди, сред които 7 медала (6 златни и 1 бронзов). Седем от наградените български участници са от Пловдив и региона.

Всички селектирани творби ще достигнат до държави в целия свят чрез луксозния печатен албум, който по регламент получава всеки участник.

Списък на наградените български автори:

Албена Андреева – Ваучер от DANTRAVEL (500 €) за туристически услуги Александрина Петева – HPS почетна лента Андрей Трифонов – FIAP почетна лента; Диплома от член на журито; Най-добър автор в раздел „Светът на фокус“; Плакет „Най-добър пловдивски автор“ Бедрос Азинян, ф.х. – Диплома от член на журито Борислав Костов – FIAP почетна лента; НСФА почетна лента Ваня Тонова – FIAP почетна лента Величка Тодорова, AFIAP, QPSA, ADIPA/b – FIAP почетна лента Десислава Игнатова – Почетна лента на салона Димитър Ерменков, ф.х., AFIAP – Диплома на Община Пловдив Димитър Марков – FIAP почетна лента Златко Латев – Диплома от член на журито Иванка Янчева – НСФА Златен медал; Диплома на Комитет „Родолюбие“ Иван Мичев – Диплома от член на журито Иво Йорданов – Почетна лента на салона Константин Владов – НСФА почетна лента; 2 дипломи от членове на журито Красимир Кънев, EFIAP/b – FIAP почетна лента; Диплома от член на журито Мерткан Хергюл – HPS Златен медал Минко Михайлов, EFIAP/p – Диплома от член на журито Мирослав Григоров – Почетна лента на салона; HPS почетна лента Надежда Райчева – HPS почетна лента Николай Тенев – FIAP почетна лента Радослав Свирецов, EFIAP – FIAP бронзов медал; Златен медал на салона; Почетна лента на салона; Най-добър автор в раздел „Природа“; Плакет „Най-добре представил се български автор“; Плакет „Най-добър травъл фотограф и разказвач“ от Travel Tales Award Ралица Бялкова – HPS почетна лента; Диплома от член на журито Рамадан Имам – Поощрителна диплома от „ПС Клиник“ ЕООД Росица Димитрова – Златен медал на салона; Диплома от член на журито Станил Лазаров – Златен медал на НСФА Стойо Стоев – Поощрителна диплома от „ПС Клиник“ ЕООД Тодор Божков – Почетна лента на салона Християн Агушев – Почетна лента на салона Цончо Балканджиев, EFIAP – FIAP почетна лента Христо Стефанов – HPS почетна лента; 2 дипломи от членове на журито Юлий Василев, EFIAP/s – Златен медал на HPS; Диплома на PhotoCafe с награда книгата „Влез в студиото – първи стъпки“ (автори: Иван Масларов – Джъмбо) Юлиян Иванов – Почетна лента на салона

Честито на всички наградени автори!

След приключването на експозицията в Пловдив, първата пътуваща изложба „Избрано“ от 13-ия МФС Пловдив 2026 ще гостува в класически формат в Музея на фотографията в гр. Казанлък. Откриването е насрочено за 6 октомври 2026 г. от 18:00 ч.