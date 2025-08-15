Сагата с ремонта на бул. „Брезовско шосе“ в Пловдив продължава да предизвиква напрежение сред жителите и бизнеса в индустриалната зона. Това става ясно от позиция на общинските съветници от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ), основана на официални отговори на заместник-кмета по строителство инж. Хакъ Сакъбов, получени след няколко месеца забавяне. По проекта липсва одобрен и безопасен обходен маршрут.

Без план за временна организация на движението

От общината признават, че използваните алтернативни трасета са „предпочитания на водачите“, включително преминавания през частни имоти. Пътните знаци са ограничени до временни табели, поставяни от изпълнителя при подновяване на строителните дейности.

Фирмата-изпълнител няма ангажимент за поддръжка на улиците, по които преминава пренасоченият трафик, а отговорността е прехвърлена към районните администрации, които нямат необходимите ресурси. Досега са извършени единствено частични насипвания с фрезован асфалт по ул. „Полет“ и около търговската борса — мярка, определена като временна и неефективна.

Забавяне и липса на актуален график

По данни от общината археологическите проучвания трябва да приключат до края на октомври 2025 г., а строителството — месец по-късно. Първоначалният краен срок за ремонта обаче беше юни 2024 г., като в момента липсва актуализиран график, резервни срокове и яснота кой носи отговорност при ново забавяне.

Допълнителни разходи и санкции

Според ПП–ДБ проектът е натоварил бюджета на общината с допълнителни разходи — ДДС, индексации и други суми, които по програмата не са допустими. Не е ясно дали тези средства са били заложени в бюджета, нито дали е търсена отговорност от изпълнителя.

Подписано е и допълнително споразумение за довършване на обекта на стойност 4,56 млн. лв. с ДДС. Призната е и наложена финансова корекция от 1,16 млн. лв. по сигнал за нередности при обществени поръчки — отменена по съдебен ред, но без анализ на причините.

Липса на стратегия за индустриалните зони

В момента няма разработена концепция за възстановяване на инфраструктурата в Индустриална зона „Север“, най-силно засегната от пренасочения трафик. За Индустриална зона „Тракия“ не са предвидени средства в бюджета, тъй като част от нея попада в община Марица — аргумент, който според съветниците е формален, тъй като част от обслужващата инфраструктура е в Пловдив.

Отговорът на общината за дългосрочен инвестиционен план за индустриалните зони е, че той „се обмисля“ — без срок или отговорен екип, подчертават съветниците в местния парламент.

От ПП–ДБ настояват за актуализиран график, одобрен обходен маршрут, финансов отчет и дългосрочна стратегия за индустриалните зони. По думите им ремонтът на „Брезовско шосе“ е ключов за транспортната и икономическата свързаност на Пловдив, но към момента изпълнението му се характеризира с липса на визия, ясни срокове и ефективен контрол.