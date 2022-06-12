Скандал: Русофили празнуват в центъра на Пловдив – ВИДЕО

В поканата и Общината е посочена като съорганизатор
Депутатът от ПП „Възраждане“ Елена Гунчева: Това, че един народ води война, не може да ме накара да спра да го уважавам
Близо 30-тина души са се събрали в неделя по обяд под покрива на Виенския павилион в Цар-Симеоновата градина. Беседката е украсена с балони и флагчета, звучи музика. Така на пръв поглед и отдалече всичко прилича на невинно детско тържество.
С приближаването обаче разчитате надписа: „Честит празник, Русия!“, а секунди по-късно се чува и скандал.
Една от участничките в русофилския купон в сърцето на централния парк вика полиция. Трима униформени, които до този момент са стоели наблизо, под дърветата, се приближават, за да окажат съдействие.
Скандалът е породен от въпроси на минувачка, която негодува срещу сбирката, разбирайки, че честват главния държавен празник в Руската федерация.
Жената вади телефон започва да снима и нарежда: „Вие българи ли сте?! Как не ви е срам?! Не знаете ли, че България е в НАТО и Русия убива хора в Украйна?!“.
Униформените учтиво я помолиха да не снима и обясниха, че организаторите имат разрешение за провеждане на празника.
Интересно е да се отбележи, че освен ежегодните инициатори на това честване – РД „Капитан Петко войвода“ и др./бел. авт.: виж приложената снимка/,
в поканата за събитието е записана и Община Пловдив, като съдействаща.
Предполагаме, че съдействието на управата на града се отнася единствено до разрешението за провеждане на тържеството в обществения парк, но никой от отговорните за това в общинската администрация не пожела да си вдигне телефона в неделния ден, за да потвърди или отрече.
Празникът е озвучен с частушки и естрадна музика на руски, за разлика от предходни години, когато звучаха само маршове. Има и почерпка – чай, сладки и бонбони.
Пак за разлика от предишни години, липсват дежурните знамена на Донецката република. Има ги само двата трибагреника.
Участниците нямат нищо против репортерът на Под тепето да ги снима. Претенции предявява само една дама: „Зависи какво ще пишете„.
Близо до сферата на интелигентната търпимост са и тениските, този път липсва ликът на Владимир Путин.
Тук са и двамата мъже, които на 20 март обикаляха с путинския Z на якетата из Капана
На тържеството единственото официално лице е пловдивският депутат от ПП „Възраждане“ адв. Елена Гунчева.
Пред репортера на Под тепето тя заяви, че присъства в качеството си на гражданин и защото я били поканили.
„Аз съм била на този празник и миналата година, и това не е било някаква новина“, каза тя в опит да избегне коментар.
„Е да, но тогава имаше други международни обстоятелства“, добави репортерът на Под тепето.
„Вижте не мисля, че трябва да си променям мнението, съобразно международните обстоятелства. Аз уважавам Русия и руския народ. С войната нещата стоят по съвсем друг начин и не означава да намразим цял един народ заради това, че води война“, отсече народната избраничка.
Преминаващите чуждестранни туристи с любопитство се спираха да погледат.
Това са Стеф и синът му Кас, от Нидерландия.
“ Всеки е свободен да празнува каквото иска. Демокрация!
Ако ме питате за мнението ми за Путин – за мен той е луд, който убива хора!“, категоричен е Стеф.
Шофьорът на маркирано със Z такси, кръстосващо улиците на Пловдив не бе забелязан на мястото.
1 213 коментари
Hello mọi người, ai đang tìm cổng game không bị chặn để giải trí Đá Gà thì vào ngay con hàng này. Đang có khuyến mãi: Đăng nhập BJ88. Húp lộc đầy nhà.
Hello mọi người, nếu anh em đang kiếm cổng game không bị chặn để giải trí Casino thì tham khảo con hàng này. Tốc độ bàn thờ: Nhà cái Dola789. Về bờ thành công.
Chào anh em, bác nào muốn tìm trang chơi xanh chín để gỡ gạc Tài Xỉu thì xem thử trang này nhé. Tốc độ bàn thờ: Đăng nhập BJ88. Về bờ thành công.
Hello m?i ngu?i, n?u anh em dang ki?m c?ng game khong b? ch?n d? g? g?c Game bai thi tham kh?o trang nay nhe. T?c d? ban th?: Link vao BJ88. V? b? thanh cong.
Hi cac bac, ai dang tim ch? n?p rut nhanh d? gi?i tri Game bai thi tham kh?o con hang nay. Uy tin luon: https://gramodayalawcollege.org.in/#. Hup l?c d?y nha.
Chào cả nhà, ai đang tìm cổng game không bị chặn để gỡ gạc Game bài đừng bỏ qua chỗ này. Tốc độ bàn thờ: https://pacebhadrak.org.in/#. Chúc các bác rực rỡ.
Chao anh em, ngu?i anh em nao c?n san choi d?ng c?p d? cay cu?c Game bai thi tham kh?o ch? nay. Uy tin luon: https://gramodayalawcollege.org.in/#. Hup l?c d?y nha.
Hi cac bac, ngu?i anh em nao c?n san choi d?ng c?p d? choi Casino thi tham kh?o d?a ch? nay. Uy tin luon: https://gramodayalawcollege.org.in/#. V? b? thanh cong.
Chào anh em, bác nào muốn tìm chỗ nạp rút nhanh để giải trí Đá Gà thì vào ngay con hàng này. Tốc độ bàn thờ: Nhà cái BJ88. Húp lộc đầy nhà.
Hi các bác, nếu anh em đang kiếm trang chơi xanh chín để giải trí Tài Xỉu thì tham khảo chỗ này. Nạp rút 1-1: Link không bị chặn. Về bờ thành công.