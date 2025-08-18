Археологическият музей в Пловдив кани на летни приключения

Регионалният археологически музей в Пловдив ще предложи две самостоятелни игри през последните недели на август, които превръщат посещението в по-забавно и интерактивно преживяване.

На 24 август ще се състои инициативата „Посети и открий“, в която участниците получават карта, силуети и загадки, за да открият пет подбрани експоната. Играта е подходяща за семейства, индивидуални посетители и тийнейджъри, които обичат да се чувстват като откриватели.

Седмица по-късно, на 31 август, е ред на „Митове и легенди в музея“. Чрез история и подсказки гостите ще бъдат насочени към експонати, свързани с древните морета и митологични разкази.

И за двете приключения не е необходима предварителна заявка или участие в група – всеки посетител може да вземе безплатните материали на входа и сам да започне обиколката.