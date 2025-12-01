Певицата Дара Екимова отказа участие в запалването на елхата на Пловдив заради граждански дълг

В специално видеообръщение на страницата на организаторите на фестивала „Колед в Пловдив“ популярната певица Дара Екимова обяви, че няма да участва в традиционното запалване на коледната елха в Пловдив тази вечер.

В публикация, минути преди старта на тържеството, тя посочва:

„Нямам глас за празник тази вечер, с оглед болезнената обстановка в страната ни и протестите. Имам граждански дълг, който е доста по-важен“

Съобщението идва на фона на очакванията на пловдивчани за празничната програма, но Дара ясно заявява, че личните и социалните ѝ ангажименти в момента са приоритет.

Организаторите на събитието потвърдиха решението ѝ:

„По лично решение и с аргументите, които самата Дара Екимова споделя във видеото си, тя отменя своето участие в днешната програма на Коледа в Пловдив. Съжаляваме за причиненото разочарование сред нейните почитатели, но уважаваме избора ѝ и не можем да го променим.“

Феновете на певицата изразиха разочарование, но същевременно подкрепят нейното решение да се придържа към гражданските си задължения.

Въпреки отсъствието на Дара, официалното откриване и празничният концерт ще се проведат по план. Гостите ще могат да се насладят на Тържествения парад и концерта на Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции (СКСО), както и на изпълненията на талантите от Арт Войс център с ръководител Руми Иванова.

Организаторите подчертават: „Вярваме, че именно музиката е тази, която ни обединява — както в празнични, така и в делнични дни.“

Всички останали концерти ще се проведат по предвидената програма.