Двама ученици от Езикова гимназия „Пловдив“ и възпитаник на Математическата гимназия в Русе влизат в благотворителната „Златна лига“ на Стани богат. Младежите ще седнат уверено на стола на богатството, за да покажат своите знания, съобразителност и възможности, и за да подкрепят с играта си каузи, зад които застават техните училища. Новият епизод от благотворителния сезон на „Стани богат“ ще постави в светлината на прожекторите тримата изключителни млади хора тази събота точно в 20:00 ч. по bTV.

Начетени, усмихнати и съпричастни и тази събота младите участници ще впечатлят зрителите на bTV с бърза мисъл, нестандартен подход и искрена мотивация. Първа в благотворителния епизода ще играе ученичка от Пловдив, с подчертан интерес към българския език и географията, която обича да пее и танцува народни танци, и не веднъж е била водеща на училищни събития.

След нея идва ред на младеж от Русе с десетки отличия от научни олимпиади, доброволец в Младежкия червен кръст и с интереси в сферата на информатиката и програмирането. Последният участник в събота е от Пловдив и още в 6-и клас става „Ученик на годината“ за своето училище. Той слуша рок и опера, чете класически романи и мечтае един ден да стане коремен хирург.

Каузата, за която ще играят учениците от Езикова гимназия „Пловдив“ е за обновяване на техниката нужна за поддържане на училищния подкаст и за подпомагане на ученическия вестник „Делта Те“ – символ на свободния ученически глас. Математическата гимназия „Баба Тонка“ в Русе пък планира изграждане на специална екостая в училищния си двор.