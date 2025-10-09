Собственикът на „Инса ойл“ Георги Самуилов е купил царския дворец в Баня от наследника му- Симеон Сакскобургготски. „24 часа“ съобщава, че сделката е сключена в края на септември, а продажната цена на сградата, построена през 1929 година по проект на известните български архитекти Иван Васильов и Димитър Цолов, е 2,5 милиона лева.

Припомняме, че през юни стана ясно, че дворецът е обявен за продан през юни, а това предизвика недоволството на жителите на Баня, които членуват в сдружение „Заедно за град Баня“. Те настояха държавниците и институциите да направят всичко необходимо да опазят за идните поколения тази историческа сграда, като откупят царската вила и я превърнат в държавен културен и обществен център с публичен достъп. Тя обаче преминава в частни ръце.

Изображение: IMOT.BG

„Още не съм взел решение какво да правя с имота. Това е частна инвестиция. От бизнес гледна точка има продажба, има и купувач. Може би тепърва ще мисля как да го развивам“, коментира пред „24 часа“ Георги Самуилов.

Собственикът на „Инса ойл“ бурно инвестира в недвижимости в Пловдив в последните години. Строи гигантски комплекс в Тракия, купи един от най-апетитните имоти в центъра на града на ул. „Иван Вазов“, който в последствие продаде на „Галакси“. Взе и стария тролейбусен трафопост на ул. „Отец Паисий“, който превръща в еднофамилна къща.