Две жени и мъж са арестувани, разследването разкрива международни връзки

Служители от отдел „Икономическа полиция“ към МВР-Пловдив задържаха две жени и един мъж при специализирана акция срещу престъпления с платежни инструменти. Тримата са обвинени за участие в организирана престъпна група и за измами с банкови карти.

Разследването е започнало в края на миналата година, след като в полицията е постъпил сигнал за съмнителни пратки. Устройства за копиране на банкови данни, известни като „скимери“, са били маскирани като части от лаптоп и изпращани в чужбина чрез куриерска фирма.

В хода на разследването е установено, че 46-годишна жена от Пловдив поддържа контакти с международна мрежа за източване на банкови карти, която действа извън пределите на България. Жената е задържана със заповед на МВР.

С помощта на колегите им от Добрич, пловдивските разследващи са арестували и двама местни жители – мъж на 52 години и жена на 43 години. При последвалите претърсвания на автомобил и адреси в Добрич и Созопол са открити множество скимиращи приспособления и компоненти за тях. Полицията е иззела също мобилни телефони, лаптоп, пари в брой и документи за предишни пратки.

С постановление на Окръжна прокуратура – Пловдив, тримата са привлечени като обвиняеми и са задържани за срок до 72 часа. Работата по случая продължава, като полицията се опитва да установи съпричастността на други лица и произхода на иззетите устройства.