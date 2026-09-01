Рестарт на проекта за Национална детска болница, държавата ще подготви ново задание

Проектът за изграждане на Национална детска болница ще бъде рестартиран, след като държавата предприе промени в управлението на дружеството, което отговаря за реализацията му. Това стана ясно след първото заседание на Междуведомствения съвет по въпросите на Националната детска болница.

Здравният министър Катя Ивкова заяви, че към момента по проекта има осигурен терен, но реално строителство не е започнало. Наред с това съществуващата тръжна процедура е предмет на производство пред Върховния административен съд, което допълнително блокира развитието на проекта.

„Имаме един терен, върху който не се строи – това е неоспорим факт“, коментира Ивкова, като посочи, че липсата на реален напредък е наложила промяна в Съвета на директорите на здравно-инвестиционната компания.

По думите ѝ в кратки срокове трябва да започне нов етап от работата, който да позволи обявяването на нова процедура и ускоряване на процеса по изграждането на лечебното заведение.

Промени се очакват и в самото задание за бъдещата Национална детска болница. Регионалният министър Иван Шишков обяви, че ще бъде изготвен нов вариант, тъй като според него настоящото задание създава предпоставки за излишно оскъпяване на проекта.

Той определи заданието като ключов документ, който трябва ясно да посочи какво точно възлага държавата и какъв резултат очаква като инвеститор. Според Шишков именно начинът, по който е било подготвено досегашното задание, е сред причините да се стигне до необходимостта от нова процедура и рестарт на проекта.

След години на забавяне около Националната детска болница сега управляващите заявяват намерение да започнат процеса отново, с ново задание и нова тръжна процедура, която да доведе до реалното изграждане на дългоочакваното лечебно заведение.