Горива ще има, но цените им зависят от войната и международния пазар

Недостиг на горива на българския пазар не се очаква, но поскъпването на петрола може да се отрази на цените по бензиностанциите. Това коментира председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев по повод новото напрежение в Близкия изток и покачването на цените на суровия петрол.

Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия, след като възобновяването на военните действия между САЩ и Иран засили опасенията за възможни проблеми с доставките от региона.

„Проблем с пазара на горива няма да има, въпросът е на каква цена ще са те“, коментира Бенчев, цитиран от БТА.

По думите му българският пазар следва тенденциите на международните борси, като евентуалното поскъпване на суровините в крайна сметка може да се отрази и на цените у нас. Кога точно това би се случило обаче зависи от редица фактори.

Особено важна според Бенчев е ситуацията с дизеловото гориво. Той посочи, че предлагането му в Европа е ограничено, след като през последните години редица рафинерии в Европейския съюз са намалили производството си или са били закрити.

По думите му през последните 10-12 години в Европа са затворени около 40 рафинерии. Допълнително влияние върху пазара оказват и ограниченията в предлагането от Русия, както и фактът, че американските рафинерии задържат по-големи количества за вътрешния пазар.

Така Европа все повече разчита на доставки от други региони, включително от африкански рафинерии. Именно ограниченото предлагане е сред причините цената на дизела на международните пазари да се движи нагоре.

Според Светослав Бенчев е възможно цената на дизела да се задържи около достигнатите през последните дни нива.

По отношение на сигурността на доставките за България той изрази увереност, че проблем няма да има, докато рафинерията в Бургас продължава да работи нормално. Според него към момента „Лукойл Нефтохим Бургас“ няма затруднения с доставките, което гарантира наличието на достатъчни количества горива за българския пазар.

Така основният въпрос за шофьорите през следващите дни и седмици няма да бъде дали ще има гориво, а на каква цена ще достигне то до бензиностанциите. Решаващи за това ще останат развитието на международните пазари и ситуацията около конфликта в Близкия изток.