Столетница празнува заедно с Центъра за социални и здравни услуги в Пловдив

Центърът за социални и здравни услуги към КСУДС – Пловдив отбеляза две години от откриването си с пъстър празник, Ден на отворените врати и специален юбилей – 100-ия рожден ден на Сание Юсуфова.

Официалната част започна с приветствие от директора на КСУДС – Пловдив Недка Петрова, която благодари за подкрепата и съвместната работа на гостите, партньорите и екипа на Центъра.

„Този център е отворен за всички – от най-малките до най-възрастните, включително и за 100-годишната г-жа Сание. Центърът е създаден, за да предоставя социални, образователни и здравни услуги „на едно гише“ за хората от общността и да улесни достъпа им до различни институции. За нас ключовата дума е „доверие“. По време на проекта за изграждане на Центъра ние обещахме, че ще бъдем тук и останахме. Продължаваме и занапред“, посочи Недка Петрова.

Официално приветствие отправи Веселина Ботева, директор на Дирекция „Социална политика“ в Община Пловдив, която поздрави екипа и гостите от името на кмета на Пловдив Костадин Димитров.

Особено място в програмата заеха децата, които посещават Центъра. Те развълнуваха гостите с артистични изпълнения на стихотворения и танци, а най-малката участничка – едва на 4 години – предизвика истински овации и много усмивки.

Заедно със своето семейство на празника присъства и Сание Юсуфова, която отбеляза своя 100-годишен юбилей. Пред погледите на гостите тя духна свещите с числото 100 върху празничната торта, а около нея се събраха хора от различни поколения.

В този момент най-силното послание дойде именно от столетницата.

„Учете!“, обърна се тя към децата. Кратко послание, но с особена тежест – от човек, който носи в себе си цял век житейски опит.

След официалната част Центърът отвори врати за гражданите. В рамките на инициативата посетителите имаха възможност да се запознаят отблизо с работата на екипа и да се консултират със специалисти. Проведоха се консултации с лекар, психолог и юрист, насочени към въпроси, свързани със здравето, семейството, децата, правата и взаимодействието с институциите.

Децата се включиха и в арт ателиетата, където имаха възможност да творят под ръководството на специалистите от Центъра.

През двете години от създаването си Центърът е подкрепил над 2000 деца и възрастни чрез социални, здравни, образователни и трудови услуги, посредничество с институции, консултации и информационни кампании. Екипът работи в партньорство с училища, детски градини, здравни и социални организации и подпомага хората от общността при достъпа им до необходимата подкрепа.