Осем обвиняеми по аферата с фиктивни назначения в държавни театри са предадени на съд. Окръжна прокуратура – Пловдив внесе обвинителен акт в Окръжен съд – Пловдив срещу група, обвинена в участие в организирана престъпна схема за длъжностно присвояване и пране на пари чрез фиктивни трудови договори.

Според прокуратурата в периода от 1 юли до 26 септември 2024 г. обвиняемите са действали като организирана престъпна група с користна цел. За ръководител е посочен Петър Писков – наричан „мозъкът на аферата с театрите“., а сред участниците са били и длъжностни лица – директорите на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ и Театрално-музикален и филхармоничен център – Разград.

По делото е установено, че чрез подписване на фиктивни трудови договори са били назначавани лица, без реално да извършват работа. Заплатите по тези несъществуващи правоотношения са превеждани по банкови сметки, след което сумите са били теглени и връщани на участници в схемата. В част от случаите фиктивно назначените служители са предоставяли банковите си карти на други обвиняеми, които са изтегляли средствата.

Според обвинението присвоените средства от бюджета на театъра в Смолян възлизат на 1 753 002 лева, а от този на културния център в Разград – на 1 558 700 лева. Част от обвиняемите са привлечени към наказателна отговорност и за пране на пари, извършено чрез придобиване и държане на имущество, за което са знаели, че е придобито чрез длъжностно присвояване. Най-голямата сума по обвиненията за пране на пари достига 1 384 388 лева.

Прокуратурата посочва, че деянията са извършвани при условията на продължавано престъпление и по решение на организираната група. Част от обвиненията са квалифицирани като извършени в особено големи размери и представляващи особено тежък случай.

Най-тежкото предвидено наказание за престъпленията, за които обвиняемите са предадени на съд, е лишаване от свобода от 10 до 20 години, както и конфискация на имущество. Предприети са действия за обезпечаване на конфискацията върху движимо и недвижимо имущество, притежавано от обвиняемите.

Случаят е продължение на разследването по т.нар. афера с фиктивни назначения в държавни културни институти, която предизвика сериозен обществен отзвук и проверки в системата на сценичните изкуства.

