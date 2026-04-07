Жилищна сграда на бул. „Източен“ 80 в район „Източен“ се обновява с изцяло безвъзмездна финансова подкрепа по Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектът е част от процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“. Общата стойност на инвестицията възлиза на 936 016.03 евро (1 830 688.23 лв.).

„Основната цел на проекта е устойчиво енергийно обновяване на многофамилната жилищна сграда, което ще доведе до по-добра енергийна ефективност, по-ниски разходи за енергия и по-комфортна среда за живеене“, съобщи заместник-кметът по строителство инж. Хакъ Сакъбов.

В рамките на проекта се изпълняват топлоизолация на външните стени, на покрива и пода, подмяна на прозорци и врати, както и подобрения в системите за осветление.

Сградата обхваща 7 253.21 кв. м разгъната застроена площ и включва 66 жилища. След изпълнението на дейностите се очаква значително подобрение в енергийните показатели – над 63% намаление на потреблението на първична невъзобновяема енергия и редуциране на въглеродните емисии с над 155 тона годишно.

Изпълнението на строително-монтажните дейности е възложено на „АНВЕРС – КОНСТРУКТ“ ЕООД, строителният надзор се осъществява от „ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ“ ЕООД, крайният срок за изпълнение е 30 юни 2026 г.