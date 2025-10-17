Родители сигнализират МОН, МЗ и РЗИ за чиновете, обърнати с гръб към прозорците и планират въпроси по Парламентарен контрол към министрите

Преди три седмици ви разказахме как новите класни в дългоремонтираното СУ „Пейо Яворов“ не отговарят на Наредбата за осветление. Те са проектирани така, че децата седят с гръб към прозорците, а учителите преподават с лице срещу слънцето – Скандал с ремонта на училище в Пловдив. Два дни след публикацията по сигнал на родители, Кметът на Пловдив Костадин Димитров разпореди промяна в разположението на чиновете. Повече от двадесет дни по-късно инж. Росен Костурков ни информира, че до момента няма развитие по проблема.

В писмо до редакцията Костурков съобщава, че са изпратени официални сигнали към Министерството на образованието, Министерството на здравеопазването и Регионалната здравна инспекция – Пловдив, с искане за проверка на учебните помещения и условията за учениците.

Освен това, тази седмица са изпратени и въпроси по линия на Парламентарния контрол към двамата компетентни министри. Инициативата цели да получи официален отговор защо архитектурният проект на класните стаи не осигурява достатъчно естествена светлина и дали това застрашава здравето и концентрацията на учениците.

От училищната администрация все още няма официален коментар. От родителската общност обаче подчертават, че темата е от критично значение за комфорта и безопасността на децата и ще продължат да следят развитието.