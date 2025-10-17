Екип на 3-то РПУ спаси заклещено коте

За трогателна история на доброта и състрадание разказва пловдивчанка в социалните мрежи. Екип на 3-то районно управление на полицията се е отзовал на нейния сигнал – в двигателя на автомобила ѝ се било заклещило коте, оплетено в кабели.

Полицейските служители работили близо два часа, за да освободят животното, като проявили търпение и голяма човечност. Те са махнали и кабела, с който животното е било пристегнато – несъмнено постъпка на някой жесток човек. Благодарение на техните усилия животинчето е невредимо.

Собственичката на автомобила изказа искрената си благодарност към екипа за проявената добрина и професионализъм:

„Благодаря ви от сърце, 3-то РПУ Пловдив! В такива моменти осъзнаваш колко важно е да има хора, които действат с душа и сърце.“

Снимки: Фейсбук/Христина Петрова