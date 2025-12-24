Празничното пазаруване в Пловдив изисква добро планиране, особено около Коледа и Нова година 2025–2026. Важно е да знаете работното време на супермаркетите – Lidl, Kaufland, T MARKET, Лекси и КООП – за периода 24–26 декември и 31 декември – 1 януари. С нашата таблица с графици можете бързо да се ориентирате кога е най-удобно да пазарувате и да подготвите празничната трапеза без излишно чакане.
Ето как ще работят основните вериги магазини през Бъдни вечер, Коледа и Нова година:
|Верига
|24 декември
|25 декември
|26 декември
|31 декември
|1 януари
|Lidl
|07:30 – 19:00
|Затворено
|Стандартно
|07:30 – 17:00
|Затворено
|Kaufland
|07:00 – 19:30
|Затворено
|Стандартно
|07:00 – 19:30
|Затворено
|T MARKET
|08:00 – 20:30
|08:00 – 20:30
|08:00 – 21:00
|08:00 – 20:30
|11:00 – 21:00
|Лекси
|07:30 – 22:00*
|07:30 – 22:00*
|07:30 – 22:00*
|07:30 – 22:00*
|07:30 – 22:00*
|КООП
|Варира**
|Варира**
|Варира**
|Варира**
|Варира**
* Лекси – стандартен график; празничното време може да се промени.
** КООП – графикът се определя от отделните магазини; проверка на място е препоръчителна.
Съвет за читателите:
- За да избегнете опашки и претъпкани магазини, пазарувайте сутринта на 24 и 31 декември.
- Проверете локалния график на Лекси и КООП, ако ще пазарувате в конкретен магазин.
- На 25 декември и 1 януари повечето големи вериги ще са затворени, така че планирайте запасите си предварително.
Таблицата позволява бързо ориентиране кога е най-добре да посетите любимите си магазини и да подготвите трапезата за празниците.