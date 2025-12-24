Работно време на супермаркетите в Пловдив по Коледа и Нова година 2025–2026

Празничното пазаруване в Пловдив изисква добро планиране, особено около Коледа и Нова година 2025–2026. Важно е да знаете работното време на супермаркетите – Lidl, Kaufland, T MARKET, Лекси и КООП – за периода 24–26 декември и 31 декември – 1 януари. С нашата таблица с графици можете бързо да се ориентирате кога е най-удобно да пазарувате и да подготвите празничната трапеза без излишно чакане.

Ето как ще работят основните вериги магазини през Бъдни вечер, Коледа и Нова година:

Верига 24 декември 25 декември 26 декември 31 декември 1 януари Lidl 07:30 – 19:00 Затворено Стандартно 07:30 – 17:00 Затворено Kaufland 07:00 – 19:30 Затворено Стандартно 07:00 – 19:30 Затворено T MARKET 08:00 – 20:30 08:00 – 20:30 08:00 – 21:00 08:00 – 20:30 11:00 – 21:00 Лекси 07:30 – 22:00* 07:30 – 22:00* 07:30 – 22:00* 07:30 – 22:00* 07:30 – 22:00* КООП Варира** Варира** Варира** Варира** Варира**

* Лекси – стандартен график; празничното време може да се промени.

** КООП – графикът се определя от отделните магазини; проверка на място е препоръчителна.

Съвет за читателите:

За да избегнете опашки и претъпкани магазини, пазарувайте сутринта на 24 и 31 декември .

. Проверете локалния график на Лекси и КООП , ако ще пазарувате в конкретен магазин.

, ако ще пазарувате в конкретен магазин. На 25 декември и 1 януари повечето големи вериги ще са затворени, така че планирайте запасите си предварително.

Таблицата позволява бързо ориентиране кога е най-добре да посетите любимите си магазини и да подготвите трапезата за празниците.