Работно време на супермаркетите в Пловдив по Коледа и Нова година 2025–2026

Празничното пазаруване в Пловдив изисква добро планиране, особено около Коледа и Нова година 2025–2026. Важно е да знаете работното време на супермаркетитеLidl, Kaufland, T MARKET, Лекси и КООП – за периода 24–26 декември и 31 декември – 1 януари. С нашата таблица с графици можете бързо да се ориентирате кога е най-удобно да пазарувате и да подготвите празничната трапеза без излишно чакане.

Ето как ще работят основните вериги магазини през Бъдни вечер, Коледа и Нова година:

Верига24 декември25 декември26 декември31 декември1 януари
Lidl07:30 – 19:00ЗатвореноСтандартно07:30 – 17:00Затворено
Kaufland07:00 – 19:30ЗатвореноСтандартно07:00 – 19:30Затворено
T MARKET08:00 – 20:3008:00 – 20:3008:00 – 21:0008:00 – 20:3011:00 – 21:00
Лекси07:30 – 22:00*07:30 – 22:00*07:30 – 22:00*07:30 – 22:00*07:30 – 22:00*
КООПВарира**Варира**Варира**Варира**Варира**

* Лекси – стандартен график; празничното време може да се промени.
** КООП – графикът се определя от отделните магазини; проверка на място е препоръчителна.

Съвет за читателите:

  • За да избегнете опашки и претъпкани магазини, пазарувайте сутринта на 24 и 31 декември.
  • Проверете локалния график на Лекси и КООП, ако ще пазарувате в конкретен магазин.
  • На 25 декември и 1 януари повечето големи вериги ще са затворени, така че планирайте запасите си предварително.

Таблицата позволява бързо ориентиране кога е най-добре да посетите любимите си магазини и да подготвите трапезата за празниците.

