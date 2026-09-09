ПБ номинира Иван Калибацев за член на ВСС

Дългогодишният председател на Районен съд – Пловдив Иван Калибацев е една от номинациите на „Прогресивна България“ за член на Висшия съдебен съвет. От пресцентъра на партията съобщия за предложенията, които те са внесли, като допълват, че продължават преговорите за подкрепа с всички политически сили с изключение на ГЕРБ-СДС и ДПС.

Предложенията за членове на Съдийската колегия на ВСС са Силвия Димитрова Цанова, Калин Кирилов Баталски, Иван Христов Ранчев, Петьо Димитров Славов, Михаил Александров Малчев и доц. д-р Анета Методиева Антонова, а за членове на Прокурорската колегия – проф. д-р Екатерина Салкова Гетова, Иван Георгиев Калибацев, Милена Асенова Карагьозова, Стефан Емилов Милев и Красимир Стефанов Комсалов.

Трима от кандидатите, припознати от ПБ, са предложения на професионални и граждански организации. Конкретно Иван Калибацев е добре познат в региона, като дългогодишен председател първоначално на съда в Асеновград до 2013 година, а след това до 2024 година и на Районен съд – Пловдив.