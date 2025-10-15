Единственото материално наследство от унищожения в края на 70-те години Дом на благотворителността и общественото здраве „Димитър Кудоглу“ се пази като съкровище в катедрата по микробиология в Медицински университет- Пловдив. В един от кабинетите се съхраняват напълно запазени и реставрирани мебели от кабинета на големия дарител в единственото по рода си здравно заведение, създадено от него.

Там се намират заседателната маса, на която Кудоглу е провеждал съвещанията с най-близките си сътрудници в Дома, столовете от нея, по-малка маса с кресла, красиви шкафове за документи и книги, гардероб и дори закачалка. Всичко е от тежък масив, като единствено кожата на креслата не е автентична- те са били претапицирани заради тежкото състояние на оригиналната кожа. Мебелите ясно се виждат на снимките от канцеларията на Димитър Кудоглу в Дома на здравето, които висят рамкирани по стените в кабинета.

Екип на медията имаше шанс да се докосне до тези съкровища за заснемането на поредния епизод от видеоподкаста „В Капана“ на Под тепето, посветен на 80-годишнината на Медицински университет- Пловдив. Юбилеят ще бъде отбелязан тържествено днес през деня, а в деня на празника на висшето учебно заведение ще ви разкажем изключително интересни детайли от неговата история. Наш домакин и увлекателен разказвач пред камерата бе Мая Урумова- една от дамите в екипа, изработил ценния фотоалбум за 80-годишнината на МУ-Пловдив.

Очаквайте видеото по-късно през деня!