Пърформанс ще представи новия документален филм на режисьора Светослав Драганов в Първо студио на Радио Пловдив на 18 декември от 18 часа. Спектакълът е по мотиви от „Dürre Reportagen“ на Франц Хорнер и ще включва компилация от архивните Super 8 мм филми на Франц Хорнер от пътешествията му в Африка през 1983-а и 1984-а. Те ще бъдат прожектирани върху специална Жълта палатка, реплика на оригиналната палатка, с която през 1987-а тръгва на поход в Тибет с колело.

Промо трейлър:

Актьорът от Народния театър Велислав Павлов ще представи Франц Хорнер като автор на документална проза, отразяваща дръзките му експедиции до необичайни дестинации. Георги Дончев, композитор на музиката на филма СНЕЖА И ФРАНЦ, ще създаде на живо саундтрак на архивните Super 8 мм филми на Франц и ще завърши пърформанса с концертно изпълнение.

Велислав Павлов Георги Дончев

Франц Хорнер специализира химия и почвознание във Виена и участва в двустранни проекти за подпомагане на земеделието в развиващи се страни. През 1978 се отправя на експедиция в Иран, 1979 – в Шпицберген, 1981 – в Съветски Памир. През есента на 1983 за да стигне до новото си работно място в Кабо Верде, изминава разстоянието от Линц до Дакар през Сахара със стария си Опел.

Снежа Хорнер-Драганова учи изкуство в София и Москва и след брака си с Франц продължава образованието си в Академията във Виена. Посвещава се на експериментирането в текстила и участва в изложби в Австрия, Германия и Холандия, в гастролиращи експозиции и международни проекти. Гоблените на Снежа провокираха създаването на 27 Текстилни истории и една от тях, номер 3: Erdspuren/Следи по земята вдъхнови уникалния спектакъл в студиото на Радио Пловдив.

Франц и Снежа се срещат през 1967-а в Слънчев бряг. Родени са от двете страни на Желязната завеса. Тяхната история проследява филмът СНЕЖА И ФРАНЦ, който ще има пловдивска премиера в програмата на Златен Ритон 2025 на 19 декември от 20:10 часа в Лъки синема зала 1. След това филмът ще продължи прожекциите си в програмата на Лъки синема.

Снежа и Франц: СЛЕДИ ПО ЗЕМЯТА е събитие от съпътстващата програма на Фестивала Златен Ритон, осъществено със съдействието на Национален Фонд Култура и Национален филмов център.

Светослав Драганов работи като автор, режисьор и продуцент от 2001 г. Негови филма са ‚Животът е прекрасен, нали?‘ – получил наградата за най-добър източноевропейски филм на Dok Leipzig 2001, ‚Веселите Момчета‘ – участва на IDFA 2003, ‚Млади сърца‘ – носител на Специална награда на Prix Europa 2003, ‚Самодейци‘ – носител на Златен Ритон 2005, ‚Живот почти прекрасен‘ – участва в конкурса за пълнометражни филма на IDFA 2013. Игралният му дебют ‚Смирен‘ е носител на специалната награда на журито на София филм фест 2022.

Светослав Драганов

За пърформанса работят: Даниела Манолова, Ивелина Минева, Юлиана Сайска, Александър Донев, Гергана Фъркова, Анета Генкова, Мирослав Христов, Светослав Драганов и екип на Първо студио, Радио Пловдив.

ЗА ФИЛМА

Снежа и Франц



Възможно ли е да се постигне добър баланс между индивидуалния копнеж и споделените

семейни желания?

1967, Слънчев бряг в социалистическа България. 19-годишната Снежа от София среща Франц, 18-

годишен австриец. Танцуват и разговарят. Той – на немски, тя – на български. Влюбват се. През 1968 година Снежа е приета в Текстилния институт в Москва и пътищата им се раздалечават. През 1974 любовта им пламва отново и през 1975 Снежа и Франц се женят и заминават за Австрия.

Снежа забременява и ражда две близначки. Франц се отправя на експедиция в Иран и Памир. Снежа ражда третата им дъщеря. Франц се впуска в прекосяването на река Нигер с лодка. След това се връща в Австрия и семейството купува на кредит дълго мечтаната недостроена къща с двор в покрайнините на Виена. Въпреки несъгласието на Снежа, Франц тръгва на велосипедна обиколка през Тибет и не се връща.

Филмът разказва драматична любовна история, която фактически и метафорично преодолява

Желязната завеса. Базиран е на виртуален диалог между Снежа, която сега е на 76 години и

живее в Австрия, и Франц, който „оживява“ чрез огромния си архив от супер 8 мм филми,

фотографии, текстове на писма и бележки.

96 мин. документален филм, 2025

Cineaste Maudit produc on в копродукция с Контраст филм, Right Solu ons и Sonus с подкрепата

на Програма Творческа Европа МЕДИА, ИА Национален филмов център, Филмовия архив на

града и провинцията Виена, БНТ и Столична община

оператори Веселин Христов, Франц Хорнер и Верена Хорнер

монтаж Светослав Драганов

музика Георги Дончев, Димитър Горчаков, Илко Градев и Йохан Шраус (син)

звук Светлозар Георгиев, Светослав Драганов и Атанас Чолаков

ко-продуцент Катя Тричкова

автор, режисьор и продуцент Светослав Драганов