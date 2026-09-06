Архивни фотографии показват няколко различни идеи за монумента преди днешния му облик

Днес трудно можем да си представим площад „Съединение“ без високата фигура и двете величествено разперени крила. Но паметникът, превърнал се в един от символите на Пловдив, пред който всяка година се провеждат честванията на 6 септември, далеч не е първата идея за монумент, посветен на Съединението.

Още през 20-те години на миналия век в Пловдив е направен опит да бъде издигнат такъв паметник. През 1925 г. на Четвъртък пазара е положен основният му камък, като в града пристигат доброволчески дружества от различни части на страната. Проектът обаче така и не е завършен. Дълго време на западната страна на пазара остава бетонният постамент на недостроения монумент.

Сред архивните материали са и различни предложения за това как е можел да изглежда паметникът. На една от фотографиите се вижда проектът на скулптора Иван Лазаров – висока композиция с две колони, върху които е поставена скулптурна група. В основата е предвидено кръгло пространство с фонтан и декоративни елементи.

Друг архивен проект, свързван със скулптора Кирил Тодоров, представя Съединението по съвсем различен начин. В композицията две женски фигури са застанали една до друга – Княжество България и Източна Румелия, а между тях се издига знаме.

Съществуват и архивни фотографии, на които се вижда макетът на един от тези проекти в мащаб, показващ как би изглеждал монументът в реалната градска среда. На заден план се виждат сградите, които тогава са били по днешната ул. „Димитър Цончев“ – зад тях днес е Четвъртък пазара.

Ситуацията се променя в навечерието на 100-годишнината от историческото събитие. В края на 1984 г. е взето решение юбилеят да бъде отбелязан на национално ниво, като център на честванията бъде Пловдив. За място на бъдещия монумент е избрана територията на Четвъртък пазара.

Само за девет месеца пазарът е преместен, а на негово място е оформен нов площад. Паметникът е проектиран от скулптора Величко Минеков и архитекта Лозан Лозанов. Заедно с него са изградени и други важни обекти в района – подлезът под бул. „Шести септември“ е оформен, завършен е пешеходният мост над Марица и е извършена реконструкция на бул. „Христо Ботев“.

Площадът и паметникът са открити тържествено на 19 септември 1985 г. Днешният монумент е висок 12,5 метра. В центъра му е фигурата на млада жена с лавров венец, а разперените крила символизират стремежа към единство на Княжество България и Източна Румелия.

Тодор Живков и капитан Владо Пасев при откриването на паметника на Съединението.

Така паметникът, който днес е неизменна част от празника на Пловдив, се появява след десетилетия на нереализирани идеи. А старите фотографии ни показват един любопитен въпрос от миналото: как ли щеше да изглежда площад „Съединение“ днес, ако някой от тези проекти беше реализиран?

Всички снимки в статията са от Facebook групата на Пламен Кочев: „Пловдивъ оживява в цвят“

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