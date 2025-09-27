Откриха първия у нас воден часовник на върха на Сахат тепе

Първият у нас воден часовник вече отмерва времето от върха на Сахат тепе. Новата градска атракция бе открита официално днес от кмета на Централен Георги Стаменов и Лъчезар Пенчев от сдружение „Тримонциум“- организацията, която финансира изработването на устройството. То е дело на майстор Виктор Лимонов. Клипсидрата се намира се на една от най-високите точки на Дановия хълм- площадката от северната страна на кулата.

Припомняме, че за проект за водния часовник е използвано изображение от книгата на Димитър Райчев и Елена Кесякова от луксозния албум „Филипополис“.

Клипсидрата, както се е наричало в древността едно от най-старите изобретения за измерване на времето, всъщност няма да е нещо ново за Сахат тепе. В преден епизод на видеоподкаста „В Капана“ на Под тепето ви разказахме, че във Филипопол на на хълма е имало воден часовник в периода между 126 до 161г. след Христа.

„ Ние се погрижихме да бъде възстановено осветлението на това място, видеонаблюдение, обезопасителни парапети“, обясни на церемонията по откриването днес райкметът Георги Стаменов. Дейностите са съгласувани от НИНКН и Министерството на културата.