Бяла книга за журналистиката на свободна практика в Европа

Тази Бяла книга, резултат от европейско проучване на журналистическата професия, проведено от Taktak в сътрудничество с Display Europe и подкрепено от Европейския съюз, се стреми да хвърли светлина върху условията на труд, предизвикателствата и стремежите на занимаващите се с журналистика.

Тя предлага и нови механизми за монетизация чрез платформи, базирани на плащания или дарения.

Тази Бяла книга включва и препоръки, насочени към три ключови участници, които са от съществено значение за трансформирането на журналистическия пейзаж в Европа: журналисти на свободна практика, медийни организации и публични администрации.

