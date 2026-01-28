От днес Пловдив е в грипна епидемия

От днес, 28 януари 2026 г., Пловдив е в грипна епидемия, обявена от Регионалната здравна инспекция. Целта е ограничаване на разпространението на вируса и защита на най-уязвимите групи.

Сред основните мерки, които влизат в сила и са в действие до 6 февруари, включително, са:

Преустановяват се свижданията в лечебните заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни на територията на област Пловдив.

Преустановяват се всички профилактични прегледи, задължителни имунизации и реимунизации, които се извършват от общопрактикуващите лекари.

Лечебните заведения за болнична помощ да преведат в изпълнение изготвените планове за действие в условията на грипна епидемия.

Да не се допуска смесване на групи и провеждане на общи дейности с други групи в детските заведения.

Преустановяват се учебните занятия в присъствена форма на обучение, както и всички групови и извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, занимални, екскурзии, спортни празници и други, организирани от училищата за всички възрастови групи, подготвителните групи в училищата, центрове за личностно развитие и център за специална образователна подкрепа с изключение на ученическитите олимпиади и състезания по професии в училищата, насрочени на дати от 28.01.2026 г. до 06.02.2026 г. при спазване на утвърдените графици, съгласно заповед № РД-09-2075/26.08.2025 г. на Министъра на образованието, а именно: 31.01.2026 г. ученическа олимпиада по Философия, областен кръг; 01.02.2026 г. ученическа олимпиада по Химия и опазване на околната среда, областен кръг.

От здравните власти призовават гражданите да спазват лична хигиена, да избягват големи струпвания на хора и при първи симптоми да потърсят медицинска помощ.

Следете официалните съобщения на Регионалната здравна инспекция за актуализации относно продължителността на епидемията и допълнителни препоръки.

Снимка: Краси Петев