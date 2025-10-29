Промените биха позволили на сателитните общини около Пловдив да организират собствени автобусни линии до града. Какво мислят пловдивски политици и общественици?

Подготвеният проект за промени в Закона за автомобилните превози, който би позволил на съседни на Пловдив общини да организират собствени автобусни линии до града, предизвика остра реакция от пловдивски политици и общественици.

Транспортната криза в община Марица се задълбочава

Припомняме, че кметът на Община Родопи Павел Михайлов внесе миналата седмица подписка, подкрепена от над 2000 души-жители на Родопската яка, с настояване за промени в Закона за автомобилните превози, които да решат транспортната криза. Също така при областния управител се проведе тематична среща по темата, от която стана ясно, че предлаганите промени били обсъждани и за тях се работело повече от 6 години. Подписката съдържа искане да отпадне задължителното ползване на автогара като крайна и начална спирка по маршрутните разписания. Вместо това, автобусите по междуселищните линии да могат да се движат по маршрутите на градския транспорт, използвайки съществуващите спирки.

Слави Георгиев: Ще ощетят бюджета на Пловдив

Общински съветник Слави Георгиев определи проекта като “опасен прецедент”, който може да създаде паралелна транспортна мрежа на територията на града, без съгласието на Общинския съвет.

“Този законопроект ще позволи на съседни общини да пускат автобуси по улици и спирки, които не са тяхна собственост. Приходите ще отиват в техните бюджети, а разходите ще остават за пловдивските данъкоплатци”, пише Георгиев.

Той подчерта, че Пловдив субсидира градския си транспорт с около 10 милиона лева годишно, а държавата добавя още толкова. Според него решението не е в нови линии, а в сливане на общини и споделяне на разходите – както предлага и Фискалният съвет на България.

Иван Тотев: Промяната е безсмислена и заобикаля правилата

Бившият кмет на Пловдив Иван Тотев също коментира законопроекта, определяйки го като “ненужна и неефективна промяна”.

“Явно целта е да се избегне плащането на такси за автогарите. Всичко необходимо за свързаността между общините вече е уредено в закона. Ако кметът на Пловдив реши да съгласува разписание само до автогара, цялата промяна става безсмислена”, написа Тотев.

Той добави, че вместо да се приемат специални текстове “в полза на малцинствена група”, законодателите трябва да се върнат към по-сериозния въпрос, а именно „дали част от малките общини около Пловдив изобщо трябва да съществуват отделно„.

Предстои Законопроектът да бъде внесен за обсъждане в Народното събрание. Междувременно, напрежението между Пловдив и съседните общини се засилва, а въпросът за справедливото разпределение на транспортните разходи остава отворен.

Под тепето ще продължи да следи развитието по темата — както позицията на кмета на Пловдив, така и реакциите на жителите от селата, които ежедневно пътуват към града.