Опасни дървета в Северен
Масивни клони от изсъхнали дървета „валят“ по тротоарите около Френската гимназия, опасно е и в част от двора на училището
Граждани сигнализират за опасни паднали клони и изсъхнали дървета по тротоарите около Френската гимназия в район „Северен“ в Пловдив. Снимки, изпратени от живущи, показват огромни висящи клони и цели сухи дървета, които създават реален риск за живота и здравето на преминаващите.
Ситуацията е особено тревожна на фона на трагичния инцидент от последните дни, когато паднал клон край река Марица уби човек.
Положението в крайните алеи в двора на гимназията не е по-различно. В южната част зад игрището зелената площ буквално е непроходима джунгла.
Жителите призовават спешна намеса от страна на общината – премахване на опасните клони и санитарно подрязване на изсъхналите дървета.
„Това е риск за всички – ученици, родители и граждани. Не можем да чакаме, докато се случи поредната трагедия“, споделят хората от района.
Прокуратурата разследва смъртта от паднал клон край Марица
Гражданите очакват районната администрация да вземе незабавни мерки, за да се гарантира безопасността на минувачите и да се предотвратят бъдещи инциденти.
„Няма време за отлагане! Призоваваме районната администрация да извърши незабавна проверка, премахване на опасните клони и санитарно подрязване на изсъхналите дървета, за да се предотвратят трагични инциденти. Ситуацията е видима и за всеки минувач и налага спешни мерки, тъй като 15 септевнри чука на вратата. Безопасността на децата не търпи отлагане!“ – пише още в сигнала.
Пловдивчани, които се обърнаха към медията ни, са категорични, че от години не са виждали служители на ОП „Градини и Паркове“ на ул. „Вук Караджич“ в Кършияка, което е видно и от снимките им.
1 185 коментари
п»їLately, I stumbled upon an interesting report concerning Indian Pharmacy exports. The site discusses the manufacturing standards when buying antibiotics. If you are looking for Trusted Indian sources, go here: п»їhttps://kisawyer.us.com/# online pharmacy india. Hope it helps.
п»їTo be honest, I stumbled upon a great report about ordering meds from India. It covers how to save money on prescriptions. For those interested in Trusted Indian sources, visit this link: п»їhttps://kisawyer.us.com/# india pharmacy. Good info.
п»їJust now, I came across a great guide regarding ordering meds from India. The site discusses CDSCO regulations for generic meds. If anyone wants factory prices, visit this link: п»їpharmacy website india. It helped me.
Sharing, a detailed overview on FDA equivalent standards. The author describes the best shipping methods for ED meds. Full info: п»їhttps://polkcity.us.com/# purple pharmacy.
Just wanted to share, a detailed article on cross-border shipping rules. The author describes how to avoid scams for generics. Full info: п»їп»їclick here.