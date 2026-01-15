От 1 февруари цената на билета за градския транспорт в Пловдив ще бъде 50 евроцента. Решението беше прието с пълно мнозинство от Общинския съвет, като всички 45 съветници гласуваха „за“.

Билетът за градския транспорт става 0.50 евроцента от 1 февруари

Целта на актуализацията е по-лесното и удобно разплащане както за пътниците, така и за водачите и контрольорите, тъй като в момента цената на еднократното пътуване създава сериозни затруднения при боравене с евро монети.