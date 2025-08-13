През 2024 г. няма значителни промени в ситуацията с правата на човека в България. Това се посочва в годишния доклад на Държавния департамент на САЩ, публикуван на официалния му сайт.

В частта за България се отбелязва, че правителството предприема действия срещу длъжностни лица, нарушили човешки права, но те често са недостатъчни. Безнаказаността остава сериозен проблем.

Документът споменава случаи на неправомерни или произволни убийства, извършени от представители на властта. Като пример е цитиран инцидент в Стара Загора, при който мъж, заплашил дете с нож, умира след полицейско преследване. Аутопсията установява, че причината за смъртта е задушаване. Вследствие на случая са уволнени двама полицаи и двама висши служители.

Докладът подчертава, че българската конституция гарантира свободата на изразяване и медии, но тази свобода е ограничавана от правни и практически фактори. В него се посочват сериозни проблеми с корпоративен и политически натиск, корупция в съдебната система и липса на прозрачност в управлението на медийни ресурси. Пример за това е журналистът Йоан Запрянов.