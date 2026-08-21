Политиката на Община Пловдив за съхраняване, реставрация и консервация на монументалното изкуство в градска среда продължава с пълен сила. Вече приключиха дейностите по пълната реставрация и възстановяване на авторския шадраван на големия български творец Трифон Неделчев, разположен в двора на Драматичен театър „Н. О. Масалитинов“. Пускането на съоръжението в експлоатация — напълно обновено, работещо и в цялата си красота — вече предизвика поредица от позитивни емоции сред пловдивчани и гостите на града.

Възстановяването на творбата е част от последователните усилия на местната власт. Ежегодно в бюджета на Община Пловдив, чрез отдел „Култура, археология и културно наследство“, се залагат целеви средства за опазване на монументалната градска пластика. Благодарение на това перо през последните години бяха реставрирани редица важни за идентичността на града обекти: мозайките на Йоан Левиев в подлеза на „Чифте баня“; паметникът на Захари Стоянов; паметникът на Момотаро от Окаяма; скулптурите „Рибарчето“ и чешмата „Хорцето“ в Цар-Симеоновата градина; двете големи мозаечни пана на Трифон Неделчев върху фасадата на бл. 15 в ж.р. „Тракия“; авторската мозаечна композиция-шадраван от 1980 г., дело на Трифон Неделчев пред ДКЦ V в ж.р. „Тракия“, както и редица други обекти.

Днес към новия си живот се завръща и шадраванът в двора на театъра. Следите на времето, трупани в продължение на почти четири десетилетия, са заличени, а мозаечната красота на композицията отново носи радост на минувачите.

Замислено и реализирано през 1987 г. от скулптора Трифон Неделчев в съавторство с арх. Димитър Рималовски, арх. Желязко Стойков и керамичката Маргарита Томова, водното съоръжение представлява впечатляваща композиция. В нейния център е разположен шадраван с мида, вграден в мозаечно пано-слънце, съставено от естествени мраморни тесери в седем цвята и прилежаща водна каскада. Използваните от Неделчев естествени мраморни камъчета притежават меки, природни нюанси и характерни жилки, които придават уникална текстура и дълбочина на творбата. За да се подсили въздействието ѝ през тъмната част на денонощието, към реставрирания обект е добавено и ново художествено осветление.

За автора

Трифон Неделчев е сред най-изявените български скулптори и монументалисти. Роден през 1945 г. в пловдивското село Марково, той завършва специалност „Скулптура“ в Националната художествена академия в София. Макар от десетилетия да живее и твори в Германия, неговото художествено наследство е дълбоко и трайно свързано с Пловдив. Неделчев е автор на едни от най-разпознаваемите модернистични градски пластики и фонтани под тепетата.

Неговият стил се отличава с монументален модернизъм, в който той умело съчетава суровите форми на бетона с цветни, деликатни детайли. Майстор на класическата техника за редене на камъчета (opus tessellatum), творецът създава своите пластични произведения не просто като застинали творби за наблюдение, а с идеята да се превърнат в жива, естетична част от ежедневието на хората — чрез фонтани, пейки и пана. През 70-те и 80-те години на XX век той работи активно в България, като оставя след себе си общо 12 монументални произведения на територията на Пловдив.

Община Пловдив изказва своята дълбока благодарност към Трифон Неделчев за поредното изключително ползотворно сътрудничество. Благодарение на съвместните усилия и взаимната грижа за градската среда, уникалното културно-историческо наследство на Пловдив продължава да живее и да вдъхновява бъдещите поколения.