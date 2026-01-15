Общинският съвет даде принципно съгласие за изграждането на паметник на княз Александър I пред сградата на Хуманитарната гимназия, в която се помещава и едноименното основно училище. С почти пълно мнозинство местният парламент одобри идеята на група граждани и на ръководството на елитното школо, открито преди 140 години в присъствието на самия Батенберг, който впоследствие става и патрон на училището.

Пред съветниците излезе директорът на учебното заведение Гергана Янева, която подчерта важността образователната институция да почете паметта на знаковата историческа личност. След изказването ѝ обаче се заформи, според някои съветници, напълно ненужен дебат – не по въпроса дали да има паметник на княз Александър I, а дали сега е моментът местният парламент да вземе подобно решение.

Всички в пленарната зала заявиха, че категорично подкрепят намеренията на гражданите и ръководството на училището, но подчертаха, че предстои да бъдат извървени редица процедури, преди дори да се обсъжда как ще изглежда самият монумент. На този етап инициативата е в начална фаза и тепърва ще се развива, като все още не е ясно и точното място, на което ще бъде изграден бъдещият паметник.

В крайна сметка мнозинството прецени, че трябва да даде зелена светлина за реализирането на идеята и гласува „за“ даването на принципно съгласие.