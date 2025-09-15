Общината стартира проекти за нови сгради на ключови училища в Пловдив
Костадин Димитров: Изключително важно е да стартира изграждането на Математическата гимназия, защото младите математици имат нужда от собствен дом
Нови училища и модернизирана инфраструктура са приоритет, заяви кметът на Пловдив в Първия учебен ден
До края на годината обществото ще бъде информирано за проектите на новите сгради на Математическата гимназия, СУ „Св. Патриарх Евтимий“ и ОУ „Княз Александър I“, съобщи кметът на Пловдив Костадин Димитров.
„Факт е, че последното училище, което се е изграждало в Пловдив, преди 4-5 години, отбелязахме неговата 40-та годишнина. За мен е изключително важно да стартира изграждането на Математическата гимназия, защото младите математици имат нужда от собствен дом“, каза Димитров по време на откриването на новата учебна година в СУ „Пейо Кр. Яворов“.
Кметът изрази задоволство, че присъства на церемонията в училището, което вече предлага изцяло модернизирана учебна среда с нови класни стаи, корпус, фотоволтаична система и уникална библиотека.
„След модернизирането на „Антим I“ и други училища, се радвам, че успяхме да реализираме проектите и тук, които са били от предишния мандат. Всяко училище заслужава такава среда – за учебен процес, спорт и столова“, добави Димитров.
По-рано днес Министърът на културата откри учебната година в пловдивските училища по изкуства. Пипомняме, че над 3300 първокласници тръгват на училище в Пловдив.
Градоначалникът подчерта, че общината продължава усилията си за цялостно планиране на ремонтни дейности и инфраструктура, включително реконструкция на пътни артерии, за да се гарантира безопасност и удобство на учениците.
„Летните месеци, когато трафикът е по-малък, използваме за максимална работа. Това е нашата цел и мисля, че до момента изпълняваме поетите ангажименти“, каза Димитров.
Нов Генерален план за движението в Пловдив: Дежавю или път към промяна?
804 коментари
Gençler, Grandpashabet Casino son linki belli oldu. Giremeyenler şu linkten giriş yapabilir Giriş Yap
Arkadaşlar selam, Vaycasino kullanıcıları için önemli bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Malum platform adresini tekrar güncelledi. Giriş hatası yaşıyorsanız panik yapmayın. Son Vay Casino giriş adresi şu an burada: Vaycasino Sorunsuz Giriş Paylaştığım bağlantı üzerinden vpn kullanmadan siteye erişebilirsiniz. Lisanslı bahis deneyimi sürdürmek için Vaycasino doğru adres. Herkese bol şans temenni ederim.
Matbet TV güncel adresi arıyorsanız işte burada. Maç izlemek için tıkla: Matbet Twitter Canlı maçlar burada. Gençler, Matbet bahis yeni adresi belli oldu.
Matbet TV güncel adresi lazımsa doğru yerdesiniz. Sorunsuz için tıkla: Matbet Kayıt Canlı maçlar bu sitede. Gençler, Matbet yeni adresi belli oldu.