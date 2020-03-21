АктуалноНовини

Няма нужда от регистрация на настоящ адрес за влизане и излизане от Пловдив

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:52ч, събота, 21 март, 2020
765 227 1 минута
Декларация
Няма да има нужда от представяне на адресна регистрация за настоящ адрес при преминаване през контролно-пропускателните пунктове на входно-изходните пътни артерии на Пловдив, съобщиха от Общинския кризисен щаб в града.
Декларацията, която се представя пред контролните органи на КПП, се попълва от физическите лица и се заверява от работодателя. Съгласно разпореждане на кмета Здравко Димитров срокът за попълване и заверка на декларацията е до 17 часа в понеделник 23 март.
Декларацията може да бъде свалена от страницата на Община Пловдив:
За да се избегнат излишни струпвания и опашки от граждани пред общините и гишетата на дирекция „Български документи за самоличност“ за смяна на адрес и отразяването му в личните карти, в спешен порядък от МВР е изготвена бланка за декларация, съобщи и областният управител Дани Каназирева.

Тя ще служи за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, които бяха изградени във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки от 21 март 2020 г.

Припомняме, че от 00:00 часа днес на входовете и изходите на областните градове са изградени контролно-пропускателни пунктове, през които се допуска влизането и излизането на граждани само при възникнала неотложна необходимост – полагане на труд, здравословни причини или завръщане на постоянния или настоящ адрес.

От областна администрация уточняват, че отдел ГРАО в общините Куклен, Родопи, Съединение и Марица ще работят днес и утре. В неделя ще работи отдел ГРАО в Първомай. Във всички останали общини в момента нямат постъпили искания за подаване на заявление за издаване на удостоверение за настоящ адрес, но имат готовност при заявено желание на жителите, да бъдат издавани такива – както общинските служби, така и в кметства в малките населени места. Подробна информация общините ще публикуват и на сайтовете си.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:52ч, събота, 21 март, 2020
765 227 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

765 коментари

  2. Если вам нужен профессиональный юридическая проверка объекта недвижимости, мы готовы предоставить профессиональную помощь в решении любых проблем, связанных с недвижимостью.
    специализируется на предоставлении юридических консультаций по вопросам недвижимости . В своей работе он применяет свои знания и навыки для защиты интересов клиентов . Кроме того, юрист по жилищным вопросам предоставляет поддержку в разрешении конфликтов между арендаторами и собственниками .

    Юридические услуги, предоставляемые юристом по жилищным вопросам, предполагают участие в переговорах между сторонами . Юрист также помогает в решении проблем, связанных с соседями . Благодаря своей компетентности, юрист по жилищным вопросам играет решающую роль в разрешении конфликтов и споров.

    **Раздел 2: Основные функции юриста по жилищным вопросам**
    Основная функция юриста по жилищным вопросам заключается в предоставлении юридических консультаций и помощи . Он помогает клиентам избежать потенциальных проблем и рисков . В своей работе юрист работает в тесном сотрудничестве с клиентами, чтобы понять их потребности и интересы.

    Юрист по жилищным вопросам помогает клиентам ориентироваться в сложной системе жилищного права . Кроме того, он оказывает содействие в подготовке и подаче заявлений в суд . Юрист по жилищным вопросам общается с другими специалистами для обмена опытом и координации действий .

    **Раздел 3: Роль юриста в разрешении жилищных споров**
    Юрист по жилищным вопросам играет ключевую позицию в обеспечении законности и справедливости в жилищных вопросах. Он помогает клиентам найти мирное решение конфликтов . Юрист работает над тем, чтобы минимизировать риски и уменьшить потенциальные потери .

    В процессе разрешения споров юрист по жилищным вопросам использует различные методы и подходы, включая переговоры, медиацию и судебные разбирательства . Он обеспечивает выполнение судебных решений и других нормативных актов. Юрист по жилищным вопросам общается с другими специалистами для обмена опытом и координации действий .

    **Раздел 4: Выбор юриста по жилищным вопросам**
    При выборе юриста по жилищным вопросам важно оценить его способность общаться и работать с клиентами. Юрист должен иметь глубокое понимание законодательства и практического опыта . Кроме того, юрист по жилищным вопросам должен быть способен представлять интересы клиентов в суде .

    Выбор правильного юриста по жилищным вопросам может существенно повлиять на результат процесса . Юрист должен быть готов предоставлять регулярные отчеты и информацию о ходе дела . Юрист по жилищным вопросам должен быть готов работать flexibly и адаптироваться к меняющимся обстоятельствам.

    Отговор

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина