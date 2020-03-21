Тя ще служи за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, които бяха изградени във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки от 21 март 2020 г.
Припомняме, че от 00:00 часа днес на входовете и изходите на областните градове са изградени контролно-пропускателни пунктове, през които се допуска влизането и излизането на граждани само при възникнала неотложна необходимост – полагане на труд, здравословни причини или завръщане на постоянния или настоящ адрес.
От областна администрация уточняват, че отдел ГРАО в общините Куклен, Родопи, Съединение и Марица ще работят днес и утре. В неделя ще работи отдел ГРАО в Първомай. Във всички останали общини в момента нямат постъпили искания за подаване на заявление за издаване на удостоверение за настоящ адрес, но имат готовност при заявено желание на жителите, да бъдат издавани такива – както общинските служби, така и в кметства в малките населени места. Подробна информация общините ще публикуват и на сайтовете си.
753 коментари
Для получения консультация с юристом обратитесь к специалистам, которые готовы помочь в любых juridических вопросах.
Юридическая консультация помогает людям понять свои права и ответственность. Это связано с тем, что правильная консультация может сэкономить время и ресурсы. Кроме того, юридическая консультация предоставляет людям возможность получить профессиональную помощь .
Юридические консультанты имеют глубокое понимание юридических аспектов. Они могут дать людям возможность получить юридическую помощь. Более того, юридические консультанты могут защищать права своих клиентов.
## Раздел 2: Виды юридической консультации
Есть различные типы юридической консультации . Это включает в себя консультацию по гражданским делам . Кроме того, юридическая консультация может быть дана по вопросам иммиграции. Также юридические консультанты могут специализироваться на определенных областях права .
Юридическая консультация может быть предоставлена в различных формах . Например, консультанты могут вести онлайн-консультации . Более того, юридические консультанты могут работать в частных компаниях .
## Раздел 3: Преимущества юридической консультации
Юридическая консультация может иметь положительное влияние. Это связано с тем, что правильная консультация может предотвратить многие проблемы . Кроме того, юридическая консультация может дать людям чувство безопасности .
Юридическая консультация также может помочь людям избежать ошибок . Более того, юридические консультанты могут дать людям возможность получить экспертные знания . Также юридическая консультация может быть дана в комфортной обстановке.
## Раздел 4: Заключение
Юридическая консультация является важнейшим компонентом современной жизни . Это связано с тем, что правильная консультация может улучшить качество жизни. Кроме того, юридическая консультация дает людям шанс получить квалифицированную поддержку .
Юридические консультанты обладают большим опытом и знаниями . Они могут помочь людям разобраться в сложных юридических вопросах . Более того, юридические консультанты могут вести переговоры и заключать договоры .