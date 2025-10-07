Ново 20 в Капана: Собственици на наргиле бар преградиха улица
Абсурдите в Капана не спират дори в дъждовното време. Нова не просто нелицеприятна, но и нерегламентирана приумица на собственик на заведение изненадва и меко казано дразни пешеходци, а и стопани на обекти в района на площад „Марукян“, по-популярен като Широкото.
Съдържатели на открит преди няколко месеца наргиле бар решиха да преградят с нещо като мобилен параван улица „Георги Бенковски“, между кръстовището с „Йоаким Груев“ и Малката главна, като действията им не отговарят на никакви правила и регламенти.
Преминаващите хора са длъжни да заобикалят ограда, монтирана от човек, който явно възприема публичната инфраструктура за частна собственост. Най-нелепото в цялата ситуация, е че всички в района се съобразяват със заграждението на въпросния шиша бар, без той дори да работи в лошото време.
“ Не може да се загради улица. Позволяват се маси за външно сервиране, с тента или чадър, без всякакъв вид прегради. И по изисквания трябва да има нормален достъп за преминаване на хората, както и за достъп на специализирани автомобили- пожарни, линейки и прочие“, коментира конкретния казус кметът на район Централен Георги Стаменов, което потвърди, че въпросното заграждение е поставено на улицата извън всякакви регламенти и правила.
От същото заведение дълго време отказваха да се съобразят с общата естетика в квартала, като не подменяха черните си чадъри с бели и не спазваха предписанията от общинския инспекторат.
1 036 коментари
Xin chào 500 anh em, ai đang tìm nhà cái uy tín để gỡ gạc Đá Gà đừng bỏ qua con hàng này. Không lo lừa đảo: nhà cái dola789. Chúc anh em may mắn.
Hi các bác, ai đang tìm trang chơi xanh chín để giải trí Game bài thì xem thử địa chỉ này. Uy tín luôn: Tải app BJ88. Về bờ thành công.
Chào anh em, nếu anh em đang kiếm nhà cái uy tín để cày cuốc Casino đừng bỏ qua con hàng này. Tốc độ bàn thờ: Dola789. Húp lộc đầy nhà.
Chao anh em, n?u anh em dang ki?m c?ng game khong b? ch?n d? gi?i tri Game bai thi vao ngay con hang nay. T?c d? ban th?: T?i app BJ88. V? b? thanh cong.
Hello m?i ngu?i, ngu?i anh em nao c?n ch? n?p rut nhanh d? cay cu?c Casino thi vao ngay con hang nay. N?p rut 1-1: Dola789. Chuc cac bac r?c r?.
Hello m?i ngu?i, ngu?i anh em nao c?n san choi d?ng c?p d? g? g?c Tai X?u thi xem th? trang nay nhe. Uy tin luon: Nha cai Dola789. Chuc anh em may m?n.