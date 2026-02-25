Необикновен паметник на Левски откриха в Хисаря

Неповторим за България паметник на Васил Левски бе открит в основното училище в Хисаря, което носи неговото име. Поводът бе 153 години от гибелта на Апостола на свободата, а монументалната творба е необикновена с това, че е изработена от ствола на акация, определена за сеч. Тя се е намирала в двора на школото. От 3-метров дънер на акацията за по-малко от две седмици художникът-дърворезбар и гайдар Ангел Каравланов от Пловдив успя да извае бюст на Левски. На гърба на паметника се четат изписани от дърво думите “Заклех се!”.

Как се е стигнало до идеята за паметник от дърво на Васил Левски? Няколко години по-рано Ангел Каравланов рисува върху стените на училището образи на писатели, поети, борци за свобода. Съвсем случайно разбира, че голямата акация пред входа на училището трябва да бъде премахната, тъй като е започнала да съхне и да представлява опасност. Като минава покрай нея, художникът съзира възможността от ствола на дървото да бъде изваян бюст на Дякона. С позволението на директорката на училището Ирина Колева и под радостния надзор на всички ученици, успява да изработи този невиждан паметник на Васил Левски от дърво за нечувано кратък срок.

“Моят апел е да се върнат децата в този прекрасен огромен двор … и е грехота да няма деца в това училище. Всичко е за тях!”, каза авторът на паметника и поздрави публиката с изпълнение на гайдата си.

Ирина Колева успява да остави незаменимо наследство на настоящите и бъдещите ученици на основно училище “Васил Левски“, което тази година чества 183 години от създаването си. Паметникът може да бъде видян по всяко време в двора на училището.