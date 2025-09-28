Чудеса се случват само на 30-тина километра от Пловдив- вече наляха бетонния пояс на покрива на 170-годишната църква „Св. Георги“ в Черноземен. Ремонтът на изоставената от от пловдивската митрополия черква, която е паметник на културата, стартира на 1 септември по инициатива на хората от селото и с помощта на дарители.

Дейностите по възстановяването на храма започнаха от срутилия се преди 11 години вход, а в последствие се пренесоха и на покрива, по който имаше огромни пукнатини и цели дупки.

Както ви съобщихме в началото на месеца, след дългогодишно пълно бездействие от страна на пловдивската епархия, жителите на селото решиха да сами да върнат към достоен живот светинята си, с дарения и собствени средства. Това се случва благодарение на изготвения проект за консервация и реставрация на църквата в рамките на курса за архитекти на престижния френски институт по опазване на културното наследство École de Chaillot (Екол де Шайо).

“ Сумата за бетона на пояса за покрива /2000 лв./ дариха братя Петър и Красимир Карадамянови. Благодарим им. Изказвам своите лични благодарности и към мъжете, които вече 15 дни дават всичко от себе си там горе. На покрива!“, написа в профила си в социалната мрежа Тоня Христозова, кмет на село Черноземен.