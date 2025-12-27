Най-четените новини през април 2025 г.

Обръщаме поглед назад, за да видим кои теми са развълнували най-много пловдивчани през месец април 2025 година.

Топ 5 на най-четените новини за април

Класацията на най-четените новини за месец април 2025 година оглавява статията за новата армада на ПИМК и как компанията реализира нова инвестиция от над 40 милиона лева, с която разшири автопарка си.

ПИМК с нова армада камиони след мащабна инвестиция от над 40 млн.лв.

Втората позиция в класацията ни припомня, че и извън артистичния квартал Капана се крият места, чиято увереност в собствената им идентичност е ароматно обещание, че кулинарните чудеса се случват в Пловдив.

5 препоръчани ресторанта в Пловдив, които не са в Капана

Една от най-четените статии през четвъртия месец от 2025 година – на трето място в Топ 5, проследява трагичната история на малкия Ангел от Пловдивско, който почина след дентално лечение. След като няколко зъболекари отказват да го лекуват, родителите се принуждават да се съгласят зъбите на детето да бъдат лекувани под пълна упойка.

Детето, починало след зъболекар, не е имало алергии

На четвърто място откриваме летния график на Wizz Air за полети от българските летища. В него се предлагат 47 маршрута с възможности за повече от 2 милиона резервации на ниски тарифи за Лято 2025.

Wizz Air обяви само един маршрут за Летище Пловдив

Петото място в класацията на най-четеното през април е отредено от читателския интерес на 3 идеи за бързи посоки в близост до Пловдив с ефект като след ваканция, където човек може да се наслади на красива природа, прохлада, гледки, вкусна храна и време – със себе си или с любим човек.

Къде да отидем на разходка с обяд около Пловдив?