Млада жена припадна в автобус по линия номер 1 в час пик в Пловдив, съобщиха очевидци пред Под тепето.
Климатикът в автобуса е работел, категорични са пътниците, просто не е смогвал в жегата, разказаха те пред репортера ни.
Шофьорът е останал на спирката на тунела Север, докато пристигне линейка.
Пет жени са пазели сянка и са веели допълнително на припадналата в очакване на Спешната помощ, която са изчаквали близо 20 минути да пристигне на място в трафика след 17 часа днес.
Заедно с медиците е пристигнала и патрулка, пострадалата е откарана в лечебно заведение, по данни на свидетели тя е дишала.
930 коментари
https://nyupharm.com/# safe online pharmacies in canada
https://nyupharm.xyz/# cheap canadian pharmacy online
https://umassindiapharm.com/# indian pharmacy
top 10 pharmacies in india: Online medicine home delivery – reputable indian online pharmacy
buy prescription drugs from india: mail order pharmacy india – Umass India Pharm
https://nyupharm.com/# canadian pharmacy scam
https://nyupharm.com/# canadapharmacyonline legit
https://nyupharm.xyz/# reliable canadian online pharmacy
canadian neighbor pharmacy: canadian online pharmacy – canada pharmacy online legit
http://nyupharm.com/# best rated canadian pharmacy