Млада жена припадна в автобус по линия номер 1 в час пик в Пловдив, съобщиха очевидци пред Под тепето.
Климатикът в автобуса е работел, категорични са пътниците, просто не е смогвал в жегата, разказаха те пред репортера ни.
Шофьорът е останал на спирката на тунела Север, докато пристигне линейка.
Пет жени са пазели сянка и са веели допълнително на припадналата в очакване на Спешната помощ, която са изчаквали близо 20 минути да пристигне на място в трафика след 17 часа днес.
Заедно с медиците е пристигнала и патрулка, пострадалата е откарана в лечебно заведение, по данни на свидетели тя е дишала.
1 013 коментари
Quick question about buying generic pills online. I ran into a decent blog that lists best pharmacies: п»їhttps://polkcity.us.com/# mexican online pharmacy. Any thoughts?.
п»їRecently, I discovered an informative page regarding generic pills from India. It covers CDSCO regulations for generic meds. If anyone wants cheaper alternatives, go here: п»їthis site. It helped me.
п»їLately, I found an interesting page concerning cheap Indian generics. It explains CDSCO regulations when buying antibiotics. If you are looking for cheaper alternatives, go here: п»їhttps://kisawyer.us.com/# world pharmacy india. It helped me.