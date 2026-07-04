Аквапаркове в и около Пловдив

Източник: Lost in Plovdiv

След затварянето на Акваленд през 2024 година под тепетата останаха без своето най-популярно място за водни атракции. Цели 18 години това бе най-посещаваната дестинация през лятото, особено от деца и ученици, но на негово място собствениците на парцела предпочетоха да изградят жилищни сгради.

Покрай преустановяването на дейността му имаше намерение аквапаркът да се премести на остров Адата, който в миналото също е бил една от задължителните спирки за разхладане на жителите в Пловдив в жегите. Това обаче остана без реални действия и към момента възможностите за посещение на аквапарк в и около Пловдив са силно ограничени.

Въпреки всичко, екипът ни подбра 3 местенца, които макар и далече от разнообразието от атракциони в Акваленд, все пак предлагат малко по-различни типове басейни и водни касkaди към тях:

Аквапарк Витус

Комплексът представлява атрактивни каскадни басейни, които съчетани с богатата растителност в местността „Арменка“, създават неповторим уют и спокойствие на своите гости. В комплекса в допълнение на петте основни басейна са изградени още: детски басейн, детски площадки, ресторант, заведение за бързо хранене, бар и др.

Първото ниво включва: полуолимпийски басейн с дълбочина от 1.80 до 2.00м (подходящ за провеждане на състезания, тренировки и уроци по плуване), басейн с дълбочина от 0.90 до 1.20м, като в него има монтирани водни пейки с хидромасажни дюзи, детски басейн с дълбочина 0.40см, бар и заведение за бърза закуска.

На второто ниво пък ще откриете: детски кът с пързалки и катерушки, ресторант-градина с 80 места (който през деня предлага домашна кухня), кръгъл басейн с дълбочина 1.40м.

Аквапарк Waterland, с. Овощник

Само на 7км от Казанлък се намира aквапарк “Уотърленд” (Waterland) в село Овощник. Той се простира върху площ от 20 000кв.м на мястото на Стария плаж, в близост до минералните извори, които захранват всички басейни.



В аквапарк “Уотърленд” има 4 водни пързалки, 5 басейна (единият, от които с изкуствени вълни и площ 1600м, а два са детски), 3 водни бара, 2 джакузита (събиращи по 10 души) и шарени пързалки с формата на приказни животни за най-малките посетители. В добавка, комплексът ще ви изненада с ресторант, детски кът и дискотека, която работи целогодишно.

Аквапарк Санкт Петербург

Това е и предложението ни, ако не искате да излизате от рамките на града. Аквапаркът разполага с голям басейн, в който е обособена секция за малчуганите. Детският басейн е с безопасна дълбочина от 40 см, а основният е дълбок 150 см. Басейните са охраняеми.

Водни каскади, водопади, скални пещери допълват свежата атмосфера. Детската каскада с гъбка например е проектирана специално за най-малките посетители.

Източник: Lost in Plovdiv