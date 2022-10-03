Мими Николова: Ако Пловдив беше песен

Царицата на шлагера изпълни на живо за пръв път в Стария град песента „Вечерен сняг“ по музика на Георги Генков и текст на пловдивския поет Иван Теофилов, записана през 1967 г. – ВИДЕО

Има неща в живота, които видени и чути само веднъж, се запечатват завинаги в съзнанието на човек. За поколения фенове на родното кино един такъв романтичен белег е емблематичната песен „Замълчи, замълчи“ от култовата черно-бяла лента „Любимец 13“. Всички си спомняме с носталгия и възхищение този непреходен шлагер от любимия филм с участието на Апостол Карамитев.

Мими Николова, гранд дамата, изпяла тази незабравима песен, гостува на Пловдив през уикенда с уникален концерт-среща с публиката „Музиката е в мен“, в рамките на Есенното издание на Международния фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“.

На рояла и акомпанираше Самуел Ефтимов, а водещ на събитието бе програмният директор на Jazz FM радио Светослав Николов.

Специално за читателите на Под тепето Царицата на шлагера Мими Николова сподели във видео интервю, че е влюбена в града ни.

Вижте как отговори примата на въпроса, ако Пловдив беше песен, коя е тя?

В Световния ден на музиката Царицата на шлагера изпълни на живо за пръв път в Стария град песента „Вечерен сняг“, по музика на Георги Генков и текст на пловдивския поет Иван Теофилов, записана през 1967 г. За нея Светослав Николов каза, чеметафорите рисуват образа на любовта чрез романтиката в Стария Пловдив.

Втората песен, която Мими Николова представи за пръв път на живо в града под тепетата и посвети специално на публиката си в Пловдив бе „Вечер над Орлов мост“. Тя също не е подбрана случайно. Записана с „Джаз фокус’65“ на Милчо Левиев през същата 1967 г. Изпълнявана е само веднъж на концерт, в дует с Вики Алмазиду и Милчо Левиев на пианото в гала концерта след последната джаз академия на маестрото с неговата съпруга в „Нов български университет“. Песента е написана от композитора Бенцион Елиезер и поета Виктор Самуилов.